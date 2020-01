Sin cambios en las tarifas del Insabi

Ante la incertidumbre que predomina entre los pacientes del ex Seguro Popular como es el caso de don Bartolo Navarro, quien desconoce si las tarifas en su tratamiento contra el cáncer de linfoma sufrirán modificaciones, el Secretario de Salud en Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas, aclaró que por el momento no se prevén incrementos en las mismas, como tampoco el hecho de que se cobren "cuotas de recuperación" en servicios de alta especialidad.

Al salir de la reunión que sostuvieron entre el Secretario de Hacienda, Administración, Trabajo y Salud, Cantú Cuevas, reconoció que la operación del nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), resulta aún "confuso" ya que el gobierno federal no termina de dar a conocer los lineamientos para este fin, por lo que en caso de Morelos todo marchará a lo establecido con el anterior esquema en tanto se tenga claridad.

"Efectivamente es confuso, seguiremos operando como con el Seguro Popular, las mismas intervenciones, atenciones, cubriendo los mismos padecimientos que con el anterior hasta que la federación nos diga; la gente puede estar tranquila no tiene porque sufrir con el cambio de una institución a otra, se estarán dando las mismas atenciones que se habían dado hasta el 31 de diciembre", insistió.

En cuanto al cobro de "cuotas de recuperación" por parte de hospitales de alta especialidad amplió que "la parte de atención de 3 nivel que se la de mayor costo como los diferentes cánceres no tienen ningún costo hasta el momento, de tener que cobrar se hará propio siempre y cuando apegados a la legalidad para, si es que tuvieron algún cobro"

Te interesa:

Aumentan alimentos básicos

[VIDEO] Carnaval en Jiutepec ¡Aquí todo el programa!

Emplaza SCJN al Legislativo aprobar recursos para pensiones de SAPAC

[VIDEO] Se estremece el Popocatépetl

Desde Morelos: La primera lluvia de estrellas del 2020





Referente a la gratuidad o no de los medicamentos para este tipo de padecimientos, dijo que hasta el momento no se están cobrando y de ser así el gobierno estatal "buscará la forma de conseguirlos" con el objetivo de no afectar a los pacientes.

En tanto a la incertidumbre que el pasado miércoles manifestaron los trabajadores del ya extinto Régimen Estatal de Protección Social de Salud en Morelos (REPSS), dio a conocer que los 234 ya firmaron un convenio de liquidación que a más tardar la próxima semana se estará formalizando ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), para un vez realizado este paso sean pagadas las prestaciones correspondientes las cuales varían por categorías.

"Ya estan firmados los convenios con ellos y se llevarán ante el TECA para que tengan validez oficial, en todo momento se les estará apoyando para que sean insertados en los Servicios de Salud y darles la oportunidad".

Dejó en claro que los recursos para las liquidaciones correspondientes vendrán de la federación a través de lo presupuestado en el REPSS, sin que al Ejecutivo estatal represente un "desembolso"

Los trabajadores que si acepten este proceso tendrán que cumplir con los perfiles, y adecuarse a las nuevas condiciones laborales que marcará el propio INSABI.

"Se buscará acomodarlos en algunos otros espacios en donde cumpla con el perfil requerido tenemos personas con preparatoria, licenciaturas distintas a la medicina; si aclarar que quienes acepten no serán contratados de inmediato, tardará un par de meses".

Los médicos que fueron contratados para llevar a cabo actividades de afiliación o gestión podrían ser contratados bajo un nuevo esquema denominado "Promotores en Salud", esto como parte de los primeros lineamientos emitidos dentro del INSABI.

"Ya hay lineamientos en cuanto a los médicos, la federación les ofrece a quienes estuvieron en afiliación una nueva categoría como Promotores en Salud y se inserten en actividades en los Centros y Unidades, otros médicos que estaban en gestión se van a ir directo a los Centros de Salud, es decir, sí habrá oportunidad de trabajo pero será una decisión individual si se quedan o no".

Finalmente el funcionario anticipó que para marzo o abril podrían estar definitivas las reglas de operación con plenitud y "absorber en la medida de lo posible a los trabajadores".

Análisis:

Daniel Martínez Otro cálculo fallido...

Ramón Castro Castro Herodes y el pesebre sacerdotal