Víctima de fraude bancario perdió ahorros de toda su vida

El señor Zenón Brito denunció que ha sido víctima de un fraude bancario, en el que le han robado de su cuenta más de 600 mil pesos, los delincuentes se hicieron pasar por personal del banco y vía telefónica han dejado a su víctima con solo 500 pesos.

Zenón Brito contó que las operaciones fueron a través de transferencias bancarias, pero como no sabe usar ese sistema en línea, no tiene ninguna aplicación bancaria en su dispositivo móvil y no pudo percatarse de lo ocurrido. Agregó que nunca ha realizado ninguna compra en línea o ha compartido su información personal, incluso aseguró que no acostumbra llevar con él su plástico por seguridad: “yo no sé usar las aplicaciones, es imposible que yo hiciera esos movimientos”.

Agobiado por la situación, el señor Zenón detalló que los hechos ocurrieron el pasado 17 de diciembre luego haber recibido una llamada telefónica de quienes se identificaron como Centro de atención a clientes de Banamex, para notificarle que había un cargo a su tarjeta de débito de 3 mil pesos, y la llamada era para confirmar el movimiento, a lo que Zenón contestó que él no reconocía el movimiento.

“Como les dije que yo no había hecho esa operación me dejaron en la línea por unos minutos, me comunicaron con otras 2 personas y al final me dijeron que tenía que ir a mi sucursal”, relató Zenón.

Explicó que de inmediato se trasladó a su sucursal para aclarar el movimiento y de paso tener la tranquilidad de que sus ahorros estaban a salvo, pero lamentablemente se llevó una gran sorpresa.

En cuanto llegó a la sucursal, Zenón preguntó por los nombres de los "ejecutivos" que lo atendieron, y quien lo recibió le dijo que no conocían a esas personas y no trabajaban ahí, fue entonces cuando el cuentahabiente cayó en cuenta de que le habían proporcionado nombres falsos, pero la situación empeoró cuando el señor Brito solicitó un estado de cuenta actual, para ver sus movimientos y asegurarse de que los 3 mil pesos que le habían indicado en la llamada seguían en su cuenta.

Para su sorpresa, el documento decía que sólo había 500 pesos en su cuenta y el historial decía que había realizado transferencias de arriba de los 100 mil pesos, hasta dejar al hombre sin sus ahorros que utilizaría para su retiro: ”me robaron en menos de 10 minutos, me robaron los ahorros de toda mi vida”, dijo Zenón.

El entrevistado tuvo a bien anotar todos los nombres de los supuestos asesores que le atendieron en la llamada telefónica, al igual que el supuesto número de aclaración por los 3 mil pesos y en ningún momento dió información sensible sobre su cuenta.

El cuentahabiente evidentemente solicitó una aclaración a Banamex, de la cual le informaron se dará una respuesta a mediados del mes de enero del 2023, incluso ya levantó una denuncia por fraude en la Fiscalía General del Estado, y ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), también exigió una aclaración de su caso: ”Quiero que me regresen mi dinero, son los ahorros de toda mi vida, he trabajo mucho y no es posible que me robaran en unos minutos”, exhortó Zenón.

Declaró que inclusive en el banco, a través de un rastreo rápido, pudieron localizar al destinatario de uno de los movimientos, y correspondía a uno de los nombres de los supuestos asesores bancarios.







