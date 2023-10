Vicefiscal anticorrupción aclara que no debe la pensión alimenticia

El encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Edgar Rodolfo Núñez Urquiza aclaró su situación con respecto a la pensión alimenticia para su hija y desmintió incumplir con los pagos, ya que cada quincena deposita el monto correspondiente.

Núñez Urquiza habló por primera vez de este tema luego de ser exhibido en diversas ocasiones mediante redes sociales como un “deudor alimenticio”, al presuntamente no cumplir con el pago de este concepto.



“Lo voy a señalar, porque es un tema muy personal, y a veces pido pues un poquito de sensibilidad. Entiendo que es un poco complicado porque soy un servidor público y quiero transparentarlo… Nunca he negado tener una pensión alimenticia, nunca he negado tener una hija”, externó.

También reveló que de manera quincenal transfiere 5 mil 800 pesos, es decir, 11 mil 600 pesos cada mes. Así como, señaló no tener problemas con hacer públicos los comprobantes, como parte de una rendición de cuentas.



Agregó que, en su momento firmó un convenio con su expareja sobre diferentes puntos que debían cumplir, el cual está en los juzgados familiares del Poder Judicial.



“Estoy pagando y bueno lo voy a decir deposito 5 mil 800 pesos a la quincena, que son casi 11 mil 600 de manera mensual y tengo mis transferencias que las realizó de mi cuenta a la cuenta de la persona que respeto mucho y espero que me tome a bien para transparentar lo que estoy diciendo y yo hice un convenio en su momento que está en el juzgado”, mencionó.

Edgar Rodolfo Núñez concluyó que será la única y última vez que aborde el tema, ya que se trata de su vida privada.



“Me comprometo a darles los comprobantes de mínimo tres meses para que vean esa circunstancia y como es que se realizan los trámites”, puntualizó.