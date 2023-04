Vecinos de Cuernavaca protestan por falta de agua durante más de 20 días

Por más de 20 días, vecinos de la colonia Ruiz Cortines de Cuernavaca no cuentan con el servicio del líquido en sus hogares, por lo cual decidieron realizar por segundo día consecutivo cierre de vialidades, ahora en la avenida Morelos Sur a la altura del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), luego de que el miércoles 13 de abril cerraron por varias horas la Subida a Chalma.

Gabriela de la Cruz Franco, una de las afectadas vecinas, señaló que se quedaron esperando hasta las 19:00 horas a que personal del organismo descentralizado de Cuernavaca llevara a cabo la colocación de la bomba en el pozo de agua y comenzar a surtir a los hogares de la zona, situación que no sucedió.

Mencionó que hace más de 20 días personal operativo del SAPAC acudió a realizar la reparación de la bomba, retiraron la vieja, pero ya no pusieron una nueva y se quedaron sin el servicio de vital líquido.

A partir de las 10:30 horas de este jueves 14 de abril, un grupo de molestos vecinos se plantaron en la mencionada vía para exigir una solución a su problemática.

"Fíjate ayer estuvimos un rato en el pozo de allá arriba, nos dijeron que tenían dos bombas en prospecto para ver cuál embonaba con la nuestra, en la noche lamentablemente me comuniqué con ellos y me dijeron que no lo habían resuelto", explicó Gabriela.

De la Cruz Franco mencionó que en estos días se quedaron sin nada de agua en sus tinacos y en sus domicilios difícilmente cuentan con un sistema.

"Nosotros 'desnudos' allá arriba, la bomba ya no está; llevan varios días y no lo han podido colocar para que nos surtan un día a la semana", agregó.

Dijo que solicitaron al SAPAC la posibilidad de contar con por lo menos un camión de agua potable para cubrir algunas de sus necesidades, pero al no haber respuesta decidieron emprender otras acciones con el cierre primero de la avenida Subida a Chalma y posteriormente en la avenida Morelos Sur.

Desde la semana pasada, esta mencionada vía ha sido el punto para que vecinos acudan a exigir una solución al desabasto de agua en la zona. La semana pasada fueron vecinos de las colonias Centro, Tlaltenango, Palmira, Lázaro Cárdenas y Guacamayas quienes realizaron cierres al sur del municipio de Cuernavaca.