Vacuna cubana anticovid representa un riesgo: Brenda Valderrama

Brenda Valderrama Blanco, investigadora del Instituto de Biotecnología (IBt), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que la vacuna Abdalá de origen cubano representa un riesgo para la población, pues carece de registro internacional, y no ha sido probada correctamente.

“Las vacunas Abdalá no han sido probadas, no han demostrado eficacia ni seguridad, por eso no tienen registro internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS), no la reconoce, como tampoco la reconocen en China”, dijo la experta e integrante de la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor).

El pasado 25 de noviembre llegó a México el primer cargamento con más de cuatro millones de este biológico, de acuerdo a la Secretaría de Salud federal se prevé aplicarla en adultos pues la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el 29 de diciembre de 2021 la determinó “procedente”.

En el caso del estado de Morelos, de acuerdo al delegado federal e integrante de la Brigada Correcaminos, Raúl Anaya Rojas, la federación no ha informado si Morelos está considerado para la distribución de esta vacuna.

En este aspecto, Valderrama Blanco exhortó a los padres de familia a llevar a sus menores de 5 a 11 años de edad a vacunarse con la dosis de Pfizer Pediátrica, pues este biológico es “confiable”.

Por otra parte, la investigadora, recomendó seguir utilizando el cubrebocas, sobre todo en época invernal, ya que el riesgo no solo es el Covid-19 y sus variantes, sino otras como la influenza, la viruela del mono, entre otras, que no solo pueden llegar a afectar las vías respiratorias superiores, sino otros órganos e incluso el cerebro.