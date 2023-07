Urióstegui no se distraerá en campañas adelantadas

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado señaló que por el momento no tiene ningún interés político para el proceso electoral 2024, por lo que aseguró que en lo que resta de su administración no se distraerá en campañas adelantadas.

El pasado 19 de julio, la senadora federal del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz visitó la capital morelense, durante su estadía en la ciudad, la senadora se reunió con el edil de Cuernavaca, lo que desató una serie de cuestionamientos, entre los cuales destacan las aspiraciones políticas de Urióstegui Salgado.

Al alcalde se le preguntó el motivo de la reunión, a lo que respondió que fue solamente para exponer las carencias que tiene la capital en cuanto a temas de inseguridad y servicios públicos.

"Ella me pidió la posibilidad de hablar sobre los problemas que se viven en Cuernavaca y en Morelos, para tener un panorama más claro de lo que sucede en el territorio, no se tocaron candidaturas, ni me pidió el apoyo, ni le hice saber si yo tenía una intención de participar, no era el tema", explicó.

En cuanto a las elecciones que se realizarán en 2024, Urióstegui Salgado hizo hincapié en que seguirá sirviendo a Cuernavaca, por lo que no busca "enfrascarse" con otros contendientes respecto a acusaciones y defensas que desvíen su atención de Cuernavaca.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Reiteró que en este momento no está en la posición para renunciar a su cargo y contender por algún cargo político, por lo que refirió que aún no son tiempos para la realización de campañas políticas.

"No estoy en esa posición, se los he dejado claro, Cuernavaca necesita a alguien qué esté 100 por ciento dedicado a esto; sí yo empiezo a hacer una campaña y distraerme anunciando aspiraciones que no corresponden a los tiempos legales, menos vamos a dar los resultados que la gente está exigiendo", concluyó el edil.