Urióstegui no recibió invitación para unirse a Morena, ni la espera

El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado aseguró lo siguiente: "No he recibido ni espero recibir una invitación para sumarme a las filas de Morena, así es la democracia". Esto luego de la reciente adhesión de 16 ediles al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En entrevista con medios de comunicación, el alcalde capitalino dijo que respeta la decisión que tomaron sus homólogos al pasarse a las filas de Morena, dejando a partidos como: Movimiento Ciudadano (MC) o Partido Acción Nacional (PAN).

Sin embargo, también mencionó que en cada determinación que se hace al estar en un cargo público como la presidencia municipal, va de por medio la ciudadanía.

Urióstegui Salgado agregó que así es la democracia y cada persona tiene la oportunidad de definir el rumbo que toma, incluidos los actores políticos. No obstante, aseguró que se debe buscar siempre el bienestar general de la ciudadanía y no solamente el personal.

"Yo estoy convencido de que la democracia así es y quienes buscan o tienen un cargo público deben estar convencidos de las decisiones que toman de manera responsable, por la gente a la que gobiernan desde sus municipios, pensando en el bienestar general más que, en la persona. Pero son actos democráticos que merecen todo mi respeto", señaló el edil.

Urióstegui Salgado manifestó que por ahora no piensa en otro rubro que no sea la capital morelense, pues su función principal está en servir a las y los cuernavacenses desde la presidencia municipal, por lo cual no le preocupan otro tipo de aspiraciones políticas.

"Yo soy presidente municipal y esa es mi función principal", puntualizó.