En Morena todos quieren ser candidatos

El proceso electoral está a la vuelta de la esquina y los diversos aspirantes a la gubernatura por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) comenzaron la batalla en busca de ser el elegido, pese al llamado de la dirigencia estatal a no adelantarse a los tiempos.

Son varios personajes quienes ya han levantado la mano para participar en las próximas elecciones de 2024, especialmente, para dirigir el estado.

La senadora Lucía Meza; la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia; el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Rabindranath Salazar Solorio; el alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante; el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, y el coordinador de la Oficina de la Gubernatura, Víctor Mercado, son algunos de quienes aspiran a llegar a Palacio de Gobierno.

“No declino a favor de nadie. Estoy en una aspiración firme de seguir avanzando y en espera de que haya reglas del juego, y una vez que se lleve a cabo el tema de las encuestas, se defina quién debe ser el candidato, no solamente a partir del conocimiento, sino de los positivos elementos e indicadores que va medir seguramente el partido”, refirió el alcalde de Jiutepec Rafael Reyes.

Señaló que se ha reunido con algunos de sus compañeros de partido que también buscan la gubernatura y quienes, de la misma forma, esperan que se definan las reglas de selección.

Respecto las encuestas que han circulado en redes sociales, algunas difundidas por los propios aspirantes, consideró que las encuestas serias jamás son publicadas en redes sociales.

“Lo que sí les puedo decir es que yo tengo encuestas serias, que reflejan números absolutamente distintos que los que se publicitan en redes sociales”, dijo.

No quiso revelar en qué posición lo colocan las encuestas que ha mandado a levantar, pero indicó que si está compitiendo es porque tiene todas las posibilidades de levantarse victorioso en la encuesta que realice la dirigencia de Morena, si no, no estaría participando.

Recientemente la senadora Lucy Meza dio a conocer en redes sociales la encuesta elaborada por la empresa Massive Caller donde se coloca como la primera opción de los morelenses.

En la pregunta de ¿quién le gustaría que fuera el candidato para gobernador?, la senadora obtuvo el 23 por ciento de la aceptación; le seguían con un 18.4 por ciento Juan Ángel Flores Bustamante; con 18.2 por ciento, Rabindranath Salazar; con un 10.2 por ciento, Margarita González; con un 7.3 por ciento, Rafael Reyes; con 1.5 el empresario Jorge Arturo Argüelles; con 1.3 por ciento Ulises Bravo Molina.

En esta misma encuesta, en la pregunta expresa de ¿qué opinión tiene de?, el porcentaje más alto de aprobación la tiene Juan Ángel Flores, con un 78.0 por ciento; le sigue la senadora Lucía Meza, con un 73.5 por ciento; y el tercer lugar lo ocupa Rabindranath Salazar con un 69.3 por ciento.

Gente cercana al coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Rabindranath Salazar Solorio, ha difundido una encuesta realizada por la empresa Gana Polls Data, realizada los primeros días de mayo, donde se posiciona políticamente para ser el candidato a la gubernatura.

Salazar Solorio ha señalado que el método del partido es la encuesta y respetará los resultados, y todos los aspirantes tendrán que sumarse a quien resulte electo en pro de la unidad de Morena.

El llamado

La dirigencia estatal de Morena ha exhortado a los aspirantes a no adelantarse y esperar los tiempos, ante el surgimiento de diversas encuestas que han sido difundidas por los aspirantes.

La secretaria general con funciones de presidenta de Morena en Morelos, Martha Patricia García Garnica, comentó que siguen a la espera de que la Dirigencia Nacional del partido les proporcione mayor información sobre los métodos de elección de candidatos.

Hasta la fecha, la única información con la que cuentan es que el candidato a la gubernatura se definirá vía encuesta, la cual tentativamente podría realizarse en el mes de julio.

Ante las encuestan que han difundido los aspirantes, pidió no adelantarse, que esperen los tiempos que marque la dirigencia nacional y evitar ser sancionados por el Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).