Urgen semilla de sorgo y maíz

El comisariado ejidal de Cuautlixco urgió la entrega de semillas de sorgo y maíz a productores en el municipio de Cuautla, al señalar que a más tardar a principios del mes de mayo se tiene que comenzar con la siembra de las semillas.

“ Si la semilla no llega en forma y tiempo a los productores el tiempo del temporal se nos va a pasar , el tiempo no espera y mucho menos en el campo, cualquier cultivo tiene tiempos y temporadas establecidas, si no se comienza con la siembra en los tiempos adecuados las siembras podrían tener problemas en la producción, podrían no darse, darse mal o darse atrasadas lo que afecta directamente en la cantidad, calidad y precio de los productos”.

Señaló que hace un año para estas fechas el municipio ya había realizado la entrega de las semillas, por lo que a los productores les resulta preocupante que en este ciclo agrícola no se esté cumpliendo con los tiempos y pactos que desde hace tiempo se hizo con el sector agrícola.

Detalló que las tierras ya están barbechadas para comenzar a sembrar, por lo que el tiempo límite para sembrar es a finales del mes de abril o los primeros días del mes de mayo.

“Tenemos la confianza en las autoridades estatales para la semilla nos llegue en tiempo y forma, de lo contrario muchos compañeros nos veríamos afectados”.

Morgado Quintero refirió que en Cuautla se estarían viendo afectadas más de 200 hectáreas de sorgo y maíz.