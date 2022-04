Urge atender a la ESAF: Morelos Rinde Cuentas

Roberto Salinas, codirector del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, mencionó que es urgente atender a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), institución que ha estado en la lucha política para poder capturarla y controlarla, lo que ha provocado que exista impunidad y corrupción, misma que no ha sido perseguida y fiscalizada.

"Tenemos a la segunda auditoría con el peor presupuesto de todo el país, si lo vemos por cada habitante, es la peor de México", dijo.

Aunque, recordó que han sido escuchados diversos planteamientos en foros que han organizado y los diputados han estado presentes, lo cierto es que hay muchos que hacer para reforzar el trabajo que se tiene que hacer, "porque la labor de la Fiscalía es de suma importancia al hablar sobre la auditoría”.

Roberto Salinas comentó que se tiene que tener muy presente cuál es la situación actual, los retos y cuál debe ser el papel de una entidad de fiscalización con el fin de fortalecer esa institución, “porque esta instancia durante muchos años ha estado funcionando, porque ha sido una institución que ha estado en una lucha política por ver quién la controla y tenerla bajo su poder, y derivado de ello, hay mucha impunidad”.

Dijo que esta parálisis provoca que mucha de la corrupción que hoy existe no sea perseguida porque no hay una fiscalización adecuada, de allí la importancia de fortalecer a la ESAF para que realmente se pueda combatir la corrupción y no sólo quejarse de eso.

Por lo tanto, como investigador de Morelos Rinde Cuenta, destacó que es urgente y necesario darle las herramientas y la autoridad a la ESAF para que pueda hacer bien su trabajo de auditar y transparentar su labor, porque en este momento la auditoría en Morelos es la que tiene el peor presupuesto de todo el país, “hoy la que tenemos en Morelos está capturada por el Congreso, es por eso que no ha ingresado una persona mediante el procedimiento del servicio profesional de carrera que está vigente desde el 2015, todo el personal que tiene es mediante la recomendación de los diputados, muchos de ellos los que ya se fueron dejaron allí a sus recomendados”.





