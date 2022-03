ESAF no han funcionado correctamente en Morelos

No hay logros que presumir de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), así lo consideró el director del Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas” Roberto Salinas, quien agregó que se llevará una serie de foros con diputados locales para hablar sobre el tema de fortalecer este organismo y otros temas relacionados con el tema de transparencia.

Dio a conocer que en conjunto con diversas organizaciones estatales, nacionales y cámaras empresariales se está proponiendo un diálogo con legisladores locales la próxima semana.

Se espera a través de los foros discutir y analizar sobre las decisiones que realiza el Congreso, que estos procesos se cambien, se mejoren las reglas, que tengan posibilidad que los diputados designen de forma transparente, profesional y participativa.

Como el caso de designación de magistrados, jueces, comisionados del IMIPE, presidente de Derechos Humanos, fiscales y demás sea a través de procesos transparentes.

Otro tema a analizar y tratar es como fortalecer a la ESAF y la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que estas dos instituciones no han funcionado correctamente en la entidad, y que creen que en parte tiene que ver con la parte administrativa, los presupuestos, con la dependencia que tiene la auditoría con el congreso y que tiene que haber una autonomía.

Roberto Salinas indicó que se tiene la auditoría con el peor presupuesto del país, tiene únicamente 84 personas laborando, tiene más instituciones a auditar que el personal con que cuenta, también están dentro de los sueldos más bajos del país y no ha ingresado ni una sola persona a través del Servicio Profesional de Auditoría, lo cual existe desde el 2015,

“Desafortunadamente no se ha metido ningún concurso interno y externo para que las personas puedan ingresar a la auditoría de una manera más profesional”, dijo.

Precisó que las instituciones como la ESAF que no tiene capacidad, que no tiene presupuesto, que tiene dependencia política desafortunadamente está sujeta a decisiones políticas.

“Hemos visto en los último años que la auditoría no ha sido eficiente, no hay resultados, no hay transparencia, todos esos temas los queremos discutir porque tenemos que fortalecer la auditoría”, expresó.

Finalmente, Roberto Salinas indicó actualmente existen conflictos de intereses en diputados que fueron alcaldes, o que han trabajado en Gobierno del Estado, o trabajan en municipios.





