Un riesgo a la salud el transporte público

Pese a la instrucción de la Secretaría de Movilidad y Transporte donde se obliga a los usuarios a utilizar cubrebocas, no todos acatan las indicaciones.

Por instrucciones de la SMyT todos los morelenses que quieran ocupar el transporte público están obligados a portar cubrebocas, también a utilizar gel antibacterial antes de subir a la unidad y después de bajar de esta, esto como una medida de prevención para evitar posibles contagios de Covid-19.

Dicha instrucción es para todo el transporte con y sin itinerario fijo en el estado de Morelos, la Secretaria hizo un llamado a todos los operadores a cumplir con el uso obligatorio de cubrebocas en todo el trayecto, contar con dispensador de gel antibacterial y depósito de basura dentro de las unidades. También las unidades deberán llevar todas las ventanas abiertas a fin de mantener la ventilación adecuada y al finalizar cada trayecto se deberá efectuar labores de limpieza de unidades

Sin embargo son choferes quienes señalan que no todos los ciudadanos acatan estas instrucciones, aunque lo ven de manera escrita en las unidades y el uso de cubrebocas y gel es incluso una instrucción federal, muchas personas siguen haciendo caso omiso.

Como choferes somos los primeros que estamos obligados a utilizar estos objetos, pero hay mucha gente que no lo respeta por más que nosotros les decimos que es por su seguridad no hacen caso, Oscar, chofer.

La Secretaría señaló que no pueden negar el servicio a quienes no utilicen dichos objetos, sin embargo se buscan las estrategias para obligar a la gente a que acate las instrucciones y el servicio pueda seguir otorgándose.

Sin embargo se exhorta a la población a seguir aplicando estas medidas por seguridad de todos.

Yo no sé porque la gente es tan necia y no termina de creer, el portar cubrebocas no es algo del otro mundo, hay cubrebocas a precios muy accesibles, esto es necedad de las personas, pero hasta que no les toque a uno de ellos aprenderán la lección, Román, chofer.

Líderes transportistas señalaron que tanto el gobierno del estado a través de la Secretaría, diputados y las agrupaciones del transporte continuaran colocando en los medallones este tipo de letreros para dejar en claro a la ciudadanía la importancia de obedecer la indicación.