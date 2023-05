UAEM tendrá un comité de prevención de adicciones

A petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la UAEM conformará un comité que se encargará de implementar la estrategia de prevención de adicciones, comenzando con las preparatorias; el secretario académico, Mario Ordoñez Palacios dijo que en la universidad no se han detectado a jóvenes que consuman dentro de las escuelas, aunque no descarta que lo hagan fuera del campus.

“Nosotros estaremos reportando todas las acciones que vamos a implementar, tanto en el nivel medio superior y superior”, estrategias que serán definidas por el mismo comité en mención que tendrá representación de cada directivo.







