Exrector prófugo cobra pensión de 20 mil pesos a la UAEM

Aún prófugo, el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, cobra una pensión de más de 20 mil pesos mensuales con cargo a las finanzas de la propia máxima casa de estudios desde el año 2017, contra quien supuestamente realizó un desfalco financiero que significan varios millones; la Fiscalía Anticorrupción asegura que hay “pistas” sobre su paradero, pues a pesar de la recompensa ofrecida por información, y la revisión de varios inmuebles propiedad del mismo, no han dado con él.

UAEM sigue costeando su libertad

El abogado general de la UAEM, Ulises Flores Peña, confirmó que es por medio de un apoderado legal que el exrector Alejandro Vera Jiménez sigue cobrando su pensión que significa un 70 por ciento de lo que percibía en su calidad de investigador, y siendo un derecho “irrenunciable”, la institución no puede dejar de pagarla.

“El exrector ya no guarda ninguna relación de índole laboral con la universidad en función del esquema de seguridad social que presenta haber obtenido una pensión, el contrato colectivo le generó ese derecho es irrenunciable y se tuvo que hacer efectivo, no al cien por ciento, sino entre el 60 a 70 por ciento de su percepción de académico”.

Vera trabajó en un primer periodo en el año de 1995, luego regresó en el 2003 y de ahí hasta obtener su pensión en 2017 cuando dejó la rectoría, teniendo un sueldo promedio por su categoría de 30 a 40 mil pesos ya con estímulos.

No está obligado a comprobar “supervivencia” o presentarse de manera directa, pues también tiene derecho de hacerlo con un apoderado legal, el cual se presenta directamente en Dirección de Personal.

Aseguró que la universidad ha aportado la información requerida tanto en la Fiscalía Anticorrupción como en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien atrajo las investigaciones.

“El daño causado no se ha podido medir dentro de la carpeta, no está todavía visibilizado el daño simplemente la carpeta redunda en la adquisición de un crédito que realizó el ex rector, que fue por el orden de 600 millones de pesos que se habían destinado para infraestructura”.

¿De qué se lo acusa?

Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, vicefiscal Anticorrupción del estado, detalló que actualmente son 2 carpetas de investigación que pesan contra el exrector; una por enriquecimiento ilícito y una más por peculado, ambas en etapa de investigación de las que se han librado órdenes de aprehensión por haberse sustraído de la justicia al no estar “disponible” para el juzgado que le requirió.

“Al salir del domicilio en el que tenía que encontrarse la fiscalía solicitó se declarara sustraído de la acción penal. Emitimos los comunicados de recompensa por el orden de los 100 mil pesos por información o paradero de esta persona, el exrector de la universidad sigue en investigación y estamos realizando los actos de investigación para localizarlo, se está buscando de forma material en los domicilios que se tenían, y con movimientos bancarios”.

En el momento en que Alejandro Vera Jiménez pudiera realizar movimientos bancarios, el banco deberá avisar a la Fiscalía.

Los montos económicos por los que uno de los participantes en la “Estafa Maestra” (presunto desvío millonario en el programa federal “Cruzada contra el Hambre”, en la que la universidad fue proveedor de utilitarios), está acusado de enriquecimiento ilícito es por “miles de pesos”, dijo Núñez, además del delito de peculado debido a que comprometió el recurso del Fondo Estatal para la solicitud de un préstamo bancario que supera los 600 millones de pesos “este dinero está comprometido hasta el 2026”.

Nadie da información

El vicefiscal dijo que hasta la fecha nadie ha llamado o acudido para aportar información a cambio de la recompensa ofrecida pese a la difusión de esta herramienta.

“Las personas pueden llamar y decir creo que viví en este domicilio, nosotros revisamos, obviamente que la información debe ser corroborada, cierta y fidedigna. Al momento si hay algunas pistas, hay maneras de localizarlo”.

Traer a la justicia penal es el objetivo de la fiscalía “no vamos a parar”.

El número de domicilios cateados para localizar a Alejandro Vera Jiménez no han sido uno ni dos, confesó, pues en la misma carpeta de enriquecimiento ilícito se contemplan varios, “él tenía bienes por demás superiores a lo que podría percibir, lo que era lícito que el tuviese”.

Dichos domicilios están en constante vigilancia y se tiene colaboración con personal del lugar para que dé aviso.

Se busca no solo en México sino en otros países cercanos como Estados Unidos.

UAEM necesita una reparación del daño

Pidió a las autoridades universitarias mayor colaboración para dar con el paradero, pues la universidad es la principal afectada y quien requiere de una “reparación del daño”. Aún cuando reconoce que ha habido aportación de información, hace falta más.

El exrector sería condenado, en caso de resultar culpable, de hasta 15 años por el delito de enriquecimiento ilícito, más el de peculado que va de los 3 a los 13 años de prisión. “Estaríamos hablando que de la máxima de casi 28 años de prisión, puede obtener una mínima con una reparación de daño”.

Esta acción evitaría que el rector pasara todo este periodo.

