Incierto, futuro de Vera: Paredes

Es muy aventurado afirmar en estos momentos que el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, pudiera tener alguna resolucion favorable por los delitos del fuero federal en los que está siendo investigado, sobre todo si tomamos en consideración que su caso ya fue sujeto a un Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa Federal, expuso el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Paredes Sotelo .

El jurista destacó que no coincide con la apreciación del abogado del exrector , Cristian René Fragoso Velázquez, e insistió en que no puede asegurar una salida sin responsabilidad alguna, porque se tienen que agotar todos los recursos que se tengan a la mano, principalmente por el tema de la observación, porque es una cantidad importante de dinero la que se está reclamando, por más de 900 millones de pesos de la llamada Estafa Maestra.

"Es muy aventurado afirmar que pudiera el exrector tener alguna resolución favorable, porque debemos tomar en consideración que el caso ya fue sujeto a la Justicia Fiscal y Administrativa y de acuerdo a lo que ha trascendido, son dos juicios los que tiene estas autoridades iniciados, uno por 300 y otro por 600 millones de pesos, por lo que se iniciaron las respectivas auditorías, ya que al parecer fueron dos diferentes programas los que habrían sido utilizados para el manejo de estos recursos", refirió el abogado.

Para Paredes, la situación de Vera sigue siendo incierta y delicada; afirma. "No dudamos de la capacidad del abogado Fragoso Velázquez; a final de cuentas todo el mundo tiene el derecho de recurrir a los amparos de la justicia federal, pero no se puede cantar victoria, luego de que señaló que en el caso del fuero penal estatal, al parecer hubo un acuerdo político y se desistió la Fiscalía, pero a nivel federal el proceso sigue latente". Explicó Paredes Sotelo que son dos cosas una las demandas de tipo administrativo, luego de que al exrector le hicieron una auditoría y el resultado fue una observación resarcitoria lo que quiere decir que tiene que regresar el dinero, los más de 900 millones de pesos, contra esa resolución el rector se fue a una resolución de fue a un juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Federal de Justicia Administrativa y ahí declararon improcedente la nulidad, pero él todavía tiene el amparo, el amparo tiene que verse si se da o no se da la responsabilidad administrativa.

Pero si le niegan el amparo, ya tendrá el ente de fiscalización, que iniciar los procedimientos para poder en su caso que pague el dinero que le están obligando a regresar y ahí se acabaría el proceso.

A la fecha, Vera Jiménez no ha sido enjuiciado por un delito de caracter penal federal

