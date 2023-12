Estudiantes de Derecho dispuestos a pasar Navidad en la Facultad

Este 13 de diciembre se cumplen 27 días desde que alumnos de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el campus Chamilpa instalaron un campamento y tomaron la dirección de esta unidad académica.

Insisten en que no van a retirar el plantón hasta que destituyan a Graciela Quiñones Bahena, directora de la facultad; entre alumnos y docentes entregaron a la Comisión de Honor y Justicia 30 denuncias, pero no hay avances, les dicen que siguen en la fase de análisis del material probatorio que enviaron.

Los jóvenes piden su destitución porque presuntamente la directora fue violenta en diferentes momentos con miembros de la comunidad académica que lidera. Adriana Denise Gómez Bustos, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas, dijo que del total de las denuncias, al menos cinco son de profesores, el resto de testimonios corresponden a estudiantes de esta facultad integrada por las licenciaturas en Seguridad Ciudadana y Ciencias Forenses, Ciencias Políticas y Derecho en modalidad presencial y virtual.

Francisco Villarejo, estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), dijo que están dispuestos a pasar el periodo vacacional en las instalaciones de la facultad, incluyendo Navidad y Año Nuevo. “El movimiento estudiantil se mantiene fuerte y contundente, así nos tengamos que quedar aquí todo el invierno”.

Los alumnos no están dispuestos a negociar, quieren que Graciela deje de ser su directora ya que para ellos representa un riesgo el hecho de que su supuesta agresora esté cerca de las víctimas.

Aclaró el vocero del movimiento que ellos no han propuesto que las licenciaturas que integran a la facultad se separen; Francisco comentó que en grupos estudiantiles comenzó a correr la versión de que los alumnos de Derecho pedían la separación de la licenciatura de Seguridad Ciudadana y Ciencias Forenses de esta facultad, pero no es verdad. “Aquí están los compañeros de Derecho, no piden que se separe la facultad porque eso haría que algunas víctimas se queden con su agresora”, agregó.

Los miembros del movimiento ya hablaron con Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la UAEM, pero no abonó nada a su causa, ya que en este momento es competencia del Consejo de Honor y Justicia de la universidad. No obstante, agradecen que la rectora se tomara el tiempo de escuchar sus experiencias y denuncias.

Por último, piden que mientras esté el campamento en el campus, las autoridades universitarias se solidaricen con ellos porque de los 27 días que llevan “viviendo” en la UAEM, el personal le pone llave a los salones donde también dormían algunos estudiantes. “Nos han dejado el baño cerrado, el otro día se activó la alarma y nadie nos avisó qué estaba pasando y nos dio miedo, eran las tres de la mañana”, indicó Adriana Denise Gómez.

De acuerdo al calendario universitario, el periodo vacacional inicia el 15 de diciembre, tienen la esperanza de que por lo menos en lo que está la investigación el Consejo de Honor y Justicia separe de sus funciones a la directora Graciela; de lo contrario, seguirá el plantón.

