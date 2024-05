Tratadora de aguas residuales de Tlaltizapán contamina ríos

José Alberto Malpica Álvarez, autoridad indígena de Tlaltizapán denunció que desde el sismo del 19 de septiembre de 2017, la tratadora de aguas residuales del municipio colapsó, por lo que las aguas contaminadas se van al Río de Yautepec y el Río Dulce.

"Es que la planta tratadora de agua del municipio, conocida como Las Juntas no sirve, dice que también colapsó en el sismo del 19 de septiembre de 2017 y con las reparaciones que hicieron no quedo, no está trabajando y están descargando las aguas residuales al río Yautepec y al Río Dulce", dijo Malpica Álvarez.

Ante esta situación, Malpica Álvarez hizo un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para que reparen la planta tratadora de aguas residuales o se hagan las obras necesarias para que ya no se sigan contaminando los ríos.

En el pasado, Malpica Álvarez recordó que las aguas residuales fueron dirigidas al canal de riego conocido como "piedras negras". Lo que provocó que ejidatarios y productores de la propiedad exigieran resolver el problema, ya que se estaban afectando cultivos de cebolla y los estaques piscícolas donde se produce mojarra.

Después de un tiempo, el problema se solucionó por los trabajos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quienes resolvieron la contaminación del canal "piedras negras", desafortunadamente las descargas de los drenajes de todo Tlaltizapán comenzaron a caer en un río de Yautepec y en el río Dulce.