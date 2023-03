Tragedia en Totolapan revive el miedo a los polvorines

La explosión del polvorín registrada la tarde del pasado 20 de marzo en el barrio de Santa Bárbara, en Totolapan, Morelos, no es la primera que ocurre. De acuerdo con vecinos, hace unos años se registró otra que no tuvo las consecuencias registradas en esta ocasión.

El estruendo se sintió y se escuchó en todo el municipio, recuerdan vecinos que observan la zona cero de la explosión. La explosión causó pánico entre los habitantes, pues desde lejos se podía observar como ventanas y puertas colapsaban.

Lee también: Confirman la muerte de siete personas en explosión de Totolapan

El ruido que causó la explosión provocó que vecinos salieran de sus viviendas a ver qué ocurría y sólo observaron cómo una gran bola de fuego salía de la vivienda de los maestros coheteros, quienes realizaban la pirotecnia que se utilizaría para la fiesta del Quinto Viernes de Cuaresma.

“Cada año ellos preparaban la pirotecnia, pero hasta donde sabíamos no lo hacían en su casa, porque la primera vez que hubo una explosión, y que no fue de esta magnitud, se pidió que, si lo seguían haciendo, fuera en el campo o zona boscosa y no cerca de las casas, pero al parecer siguieron haciéndolo”, detalló Magda, vecina de la zona.

Hasta la tarde de este martes 21 de marzo, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) en conjunto con el Ayuntamiento de Totolapan aún trabajaban en la zona en búsqueda de víctimas. Hasta la tarde de este martes se tenía un saldo preliminar de cinco personas fallecidas y 15 heridos.

Asimismo se habilitó un albergue en la Casa de la Cultura del municipio, que cuenta con camas, baños y espacio para que puedan permanecer en esa zona con sus familias.

Van contra sitios clandestinos

El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo señaló que tras los hechos registrados en el municipio de Totolapan se podría plantear en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz revisar si existen más lugares clandestinos que se dediquen a la elaboración de juegos pirotécnicos.

Señaló que se sentarán con alcaldes para identificar estos sitios; “debe de haber muchos; yo creo que debe de haber muchos más, pero también ponernos de acuerdo con los presidentes municipales para detectar estas tienditas clandestinas”, expresó.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Mientras tanto, en el lugar donde ocurrieron los hechos, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Protección Civil municipal se implementó un recorrido para supervisar domicilios que presuntamente operaban como centros de acopio de pirotecnia o polvorines clandestinos, sin que se localizara material explosivo en su interior.

Autoridades hicieron un llamado a no generar o difundir información que no provenga de las autoridades correspondientes o fuentes oficiales para no generar psicosis en la población.

Vamos a apoyar en lo que se pueda: Blanco Bravo

“Nosotros vamos a apoyar en lo que se pueda, como te menciono no fue de nosotros este tema, es una cuestión de que, si esto clandestino no hubiera estado, no hubiera sucedido esta situación”, expresó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo al ser cuestionado sobre el apoyo que brindará el Ejecutivo estatal a las personas que resultaron afectadas y las familias de las personas fallecidas, tras la explosión de un polvorín en Totolapan la tarde del lunes 20 de marzo, que dejó como saldo preliminar a cinco personas sin vida y 15 lesionados.

Señaló que es competencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) dar continuidad con las investigaciones tras los lamentables acontecimientos que resultaron en pérdidas humanas.

Agregó que “hasta dónde puedan” apoyarán a las personas afectadas luego de registrarse el siniestro, pues insistió que fue por un tema de un lugar que operaba de manera irregular.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco, confirmó que son cinco las personas que perdieron la vida tras la explosión del taller de pirotecnia en #Totolapan la tarde del lunes y se busca a por lo menos otros dos entre los escombros

📹: Enrique Domínguez pic.twitter.com/QUO4qI1EPT — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) March 21, 2023

Suspenden actividades recreativas tras la tragedia

El alcalde de Totolapan, Sergio Omar Livera Chavarría informó que se determinó suspender las actividades culturales y recreativas que se realizarían en el marco de la Feria del Quinto Viernes de Cuaresma, así como la quema de pirotecnia, tras la explosión de un polvorín la noche del pasado 20 de marzo. “Sólo se realizarán actividades religiosas”, enfatizó.

Dijo que los recursos que serían utilizados para el pago de los grupos y demás amenidades se destinarán a las familias afectadas para gastos funerarios, así como “todo el apoyo que esté en nuestro alcance”.

“Esperemos la comprensión de nuestros paisanos de Totolapan. Hoy hay familias que lamentablemente están pasando por una situación muy difícil”, refirió.

Llama Diócesis de Cuernavaca a moderar uso de pirotecnia

A través de un video publicado en sus redes sociales, la Diócesis de Cuernavaca lamentó los hechos registrados el pasado 20 de marzo en Totolapan donde algunas personas perdieron la vida.

El vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera exhortó a moderar el uso de la pirotecnia para evitar poner en riesgo más vidas. “Pedimos a las autoridades civiles, mayordomías y a los pueblos de usos y costumbres moderar la pirotecnia en los distintos eventos, tanto civiles como religiosos”, refirió.

Con información de Enrique Domínguez







Únete a nuestro canal de YouTube