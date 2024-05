Tráfico en Cuernavaca | Incendio paraliza la circulación en la México-Cuernavaca

Este 12 de mayo, un incendio de grandes proporciones afecta la circulación en La Pera-Cuautla y la México-Cuernavaca. El humo vuelve complicada la circulación.





⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️

Autopista La Pera - Cuautla, km 2. Incendio de pastizal afecta visibilidad en ambos sentidos. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 12, 2024 Así en este momento en #LaPeraCuautla .@CAPUFE pic.twitter.com/zWkVDw0XqX — Maria Del Real (@mtdelreal) May 12, 2024 🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Aut. La Pera - Cuautla. Continúa carga vehicular de 4 km de fila aproximadamente en dirección La Pera, debido a los cierres intermitentes por labores de mantenimiento en la #AutMéxicoCuernavaca, km 71. Toma tus precauciones. — CAPUFE (@CAPUFE) May 12, 2024





El siniestro, fue reportado por automovilistas y difundido a través de redes sociales. Según reportes, la congestión vehicular se extiende por aproximadamente cuatro kilómetros.





Aquí había un retorno.

Ahorita debería estar habilitado @CAPUFE @GN_Carreteras

Autopista #MéxicoCuernavaca

Se necesitan soluciones a esto que lleva meses y empeora. #Morelos y #Guerrero necesitan la conectividad para su economía pic.twitter.com/CQLsQglyYo — Meggie Salgado (@MeggieSalgado) May 12, 2024 @CAPUFE ya ni la amuelas, 🤬deberías de tener tantita, pero tantita consideración los domingos con tu obra para evitar estas filas en la Cuernavaca-Ciudad de México! Ya te pasaste de lanza con ese distribuidor Oaxtepex/Cuautla-Tepoztlan pic.twitter.com/ZHDKdRMBPL — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) May 12, 2024









A lo anterior se suman las labores de mantenimiento que tienen restringida la circulación entre el kilómetro 69 y 71, según informó Caminos y Puentes Federales (Capufe).

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠 #AutMéxicoCuernavaca, del km 69 al km 71. Continúan cierres intermitentes por labores de mantenimiento. En la zona se registran 11 km de fila aproximadamente en dir. CDMX. Toma tus precauciones. — CAPUFE (@CAPUFE) May 12, 2024

En La Paloma de la Paz hay un cierre temporal y se desvía el tráfico hacia la carretera federal, lo que la mantiene saturada.





@CAPUFE la carretera federal México Cuernavaca esta colapsada con dirección Ciudad de México. Ahora qué? pic.twitter.com/YJIb4TUWWl — Estela Angeles Delgado (@EAngelesD) May 12, 2024





➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!





¿Cómo está el tráfico en el Centro de Cuernavaca?

Este sábado el único punto problemático para la circulación vehicular en el Centro de Cuernavaca es el circuito Adolfo Mateos, específicamente en el área del semáforo rumbo a El Vergel.

Las demás vialidades están despejadas.

¿En dónde hay cierres por obras en Cuernavaca?

Se intervienen las calles Tulipán Hawaiano e Irlandés, de la colonia Tulipanes. Tanto Tulipán Hawaiano e Irlandés conectan directamente a la colonia Flores Magón con la zona de plazas comerciales, es por esto que tiene mucha relevancia que los habitantes tengan en cuenta estos cortes en la circulación.

Las obras, que se prolongarán durante 45 días, afectarán en el tránsito vehicular y peatonal.

Se mantiene la intervención en el circuito Melchor Ocampo, así como en San Antón y Domingo Díez.

Con información de Valeria Díaz