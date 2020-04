Trabajo en casa genera ahorros en el Gobierno de Morelos

VIDEO || Trabajo en casa genera ahorros en el Gobierno

El hecho de trabajar desde casa y no movilizar a toda la estructura gubernamental también ha generado ahorros importantes a la administración estatal, afirmó el secretario de Hacienda, Alejandro Villareal.

Sin duda, lo más importante hasta hoy es la redistribución de recursos para orientarnos en materia de salud y seguridad, además del educativo, lo que contribuirá, dijo, a la atención de estas áreas porque en este momento son las que más necesitan.

El titular de las finanzas mencionó que al término de más de un mes el ahorro ha sido importante por el hecho de que no se moviliza al personal, pero también en el aspecto de no gastar en combustible; "esto nos permite disminuir el gasto operativo de lo que manejamos como los gastos de gasolina, y en un término muy general ha servido para poder hacer una forma diferente de distribución de los recursos". Como es el caso de 200 millones que no estaban presupuestados se irán a salud además de 100 millones a seguridad.

Nota de interés: Agotarán el diálogo pero habrá arrestos, advierte Cuernavaca

Sobre esto mismo también, Villareal Gasca, valoró las aportaciones de los secretarios, y gracias a los descuentos que tendrán de sus salarios, tanto subsecretarios y coordinadores y algunos otros colaboradores que estén dispuestos a apoyar esta estrategia a convocatoria del mandatario.

Resaltó que estas aportaciones son variables y no necesariamente indica que vaya hacer un recorte específico para todos los integrantes de la administración estatal porque, además, aclaró no es obligatorio, sólo una aportación la cual va en diferentes porcentajes 20, 30 o incluso 5 o 10 por ciento según el interés de ayudar de cada uno.

Aquellos funcionarios que estarán aportando parte de su salario incluirá a todos los de primero y segundo nivel, todo este recurso será empleado en la compra de material de higiene que será repartido en diferentes lugares, incluirá desde cubre bocas, gel anti bacterial y jabón entre otros .

Esta acción se acordó una vez que el mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco anunció que aportaría su salario completo. "No tengo en este momento la cantidad que se destinaría por este concepto, pero es algo importante y significativo como el salario del señor gobernador, que decidió aportarlo".

Te interesa:

Así puedes denunciar a quien realice fiestas o reuniones

¿Cómo pedir tu incapacidad en el IMSS en caso de Covid-19?

Consulta aquí los horarios para reanudar las clases en línea en Morelos