Tomas Toral Nájera llama a cuidarse de las extorsiones

El Vicario General de la Diócesis de Cuernavaca, Tomas Toral Nájera llamó a la feligresía a tener cuidado para no caer en extorsiones, puesto que se han identificado falsas llamadas a su nombre.

Toral Nájera informó que en semanas recientes en la oficina de la Tesorería municipal, y en diferentes áreas de gobierno del estado, identificaron que alguien estaba realizando llamadas a su nombre, llamadas que tenían como fin solicitar algo a cambio, principalmente dinero.

“En la oficina de Tesorería municipal y en en gobierno del estado que alguien estaba pidiendo alguna situación a mi nombre y que quería hablar con personajes de esta oficialías y la intención era pedir cuestión económica en mi nombre”, explicó el clérigo.

Ante esta situación, el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, emitió un comunicado para evitar que más personas cayeran en estos engaños, y sobre todo explicar que el Vicario es ajeno a cualquier llamada que tenga como fin solicitar dinero.

Mientras tanto, el Vicario llamó a la feligresía a mantener la calma cuando sean víctimas de un intento de extorsión, y notificar de inmediato a la persona de la cual están haciendo uso de su nombre; reiteró que en el caso de las personas que se encuentran en las oficinas de la Diócesis ya recibieron una capacitación para tampoco caer en engaños.

Pese a que en esta ocasión ninguna persona resultó afectada, Tomás Toral fue enfático en que tuvieran cuidado y no se dejaran engañar, ya que esta no es la primera vez que pasa, puesto que en la Diócesis de Puente de Ixtla una de estas extorsiones sí se concretó, aunque no precisó cuál fue el monto exacto que solicitaron.

“No se llegaron a concretar los hechos y ante las extorsiones es necesario mantener la calma y hablar con las personas adecuadas. Cuando ha ocurrido, en nuestro caso, en parroquias, ha sucedido a los párrocos y a veces las secretarias entran en pánico y en una situación de desesperación, que es cuando la extorsión se realiza… Hemos tenido ciertas capacitaciones para nuestras secretarias. que ya saben que no podemos hablarles aunque nuestra voz se parezca, utilizan aplicaciones para que aquellos que hablan se parezca a la voz de las personas”, explicó Toral Nájera.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube