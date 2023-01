Todos los autos que circulan en Morelos tienen obligación de verificar

"Todos los que vivan en Morelos tendrán la obligación de verificar", señaló José Luis Galdino Cortez, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). Comentó que este 2023 estará trabajando para adquirir patrullas ecológicas que inviten a los conductores a verificar en Morelos, sin importar el estado de donde sean sus placas.

El titular informó, que van a detallar qué pasará con los vehículos que circulan en Morelos con placas de Guerrero o los que van a emplacar al estado de Guerrero y viven en Morelos, pero este programa aún está pendiente por la falta de patrullas ecológicas, "no importa de dónde sean las placas, mientras circule en Morelos va a tener la obligación de verificar ", puntualizó.

Explicó que la verificación se debe realizar en el estado al que pertenecen las placas, "lo que no se vale es que los de Morelos verifiquen en Puebla o en México, porque esa es una verificación voluntaria", dijo.

Adelantó que falta poco para echar a andar el programa y aquellos que no cumplan con este requisito serán sancionados, “actualmente es voluntario, las multas no son retroactivas, no son acumulables y los que no cumplieron con su obligación ciudadana durante el 2022, este 2023 es borrón y cuenta nueva”, mencionó.

Los verificentros están trabajando desde el nueve de enero, luego de permanecer cerrados por aproximadamente seis días tras concluir la actualización de sistema, trabajos de mantenimiento de los equipos de medición, así como distintas acciones administrativas y ejecutivas.

De acuerdo con el sitio web del programa de verificación en el estado, el costo de verificación es de 628.00 pesos, la multa por incumplimiento de la verificación es de mil 347.00 pesos. Para información puedes consultar la siguiente página: https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php











