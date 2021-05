TEEM echa abajo candidaturas no avaladas por asambleas indígenas

Tras la resolución de la Sala Regional a favor de las impugnaciones sobre auto adscripciones de candidaturas que no son indígenas, los integrantes de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos celebraron la determinación judicial y confiaron que, aunque son 23 las candidaturas que se echaron abajo, todavía hay otras que deben ser canceladas, por lo tanto, recurrirán a otras instancias, a fin de vigilar que sean cambiadas para que tengan verdaderos representantes de las comunidades originarias.

Saúl Roque Morales vocero de la representación destacó que tras esta resolución mediante la cual el Tribunal Electoral del Estado de Morelos resolvió echar abajo 23 candidaturas al considerar que los titulares no cumplían con ese requisito de ser avalados por una asamblea indígena.

“Nosotros cuando impugnamos señalamos que no eran solo 23 candidaturas, porque mediante un análisis evaluamos que eran alrededor de 55, por eso es necesario que el tribunal de seguimiento a estas impugnaciones y verifique el resto de las candidaturas, porque hay todavía hay otras que están registradas indebidamente y que no cumplen con los requisitos que marca la ley”.

Aún cuando reconoció que el hecho de revocar estas 23 candidaturas es un avance importante, sin embargo, exigirán que también sean canceladas las otras. Por el momento confió estarán realizando reuniones al interior de las comunidades y probablemente la semana entrante estarán anunciando las acciones que estarán tomando las comunidades sobre este tema.

Saúl Roque Morales, destacó que es necesario que las resoluciones de los tribunales y del mismo IMPEPAC sobre este tema sean respetadas y sobre todo se cumplan como debe ser, “esa es la petición que hacemos, de no ser así, nosotros vamos a impugnar ante la Sala Regional para que el asunto se cumpla como debe ser”.

Apenas la semana pasada la Asamblea Permanente de Pueblos, había anunciado su inconformidad ante la presencia de candidatos que presentaron los partidos usurpando los lugares que corresponderían a representantes de comunidades indígenas, por eso, con esta determinación del TEEM, afirmó a nombre de los pueblos de Morelos, que son estas instancias legales las que deben validar que efectivamente los partidos políticos no cumplieron con lo que marca la ley respecto al tema de ceder espacios de representación a los integrantes de las comunidades originarias, y al mismo tiempo sancionar a los partidos políticos que no cumplieron la ley, y no les importo suplantar las candidaturas que les pertenecen a las comunidades.

TEEM echa abajo candidaturas no avaladas por asambleas indígenas / Israel Mariano | El Sol de Cuernavaca

