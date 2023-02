Te decimos las ventajas de usar pañales y toallas ecológicas

Las toallas femeninas y pañales de tela, son una buena opción para el cuidado del planeta y también para la piel de quienes lo utilizan, además, representan una inversión con larga vida útil aseguró Ingrid Alonso Canuto, emprendedora y creadora de la marca Gigi Mom.

Ingrid Alonso comentó que estos productos no irritan la piel, no contienen elementos tóxicos y no contaminan el medio ambiente. Aun con estos beneficios, señaló que la venta es baja, pero esto lo atribuye a que sus clientes no tienen que comprar frecuentemente pañales ecológicos, ni toallas, ya que la calidad les da una larga vida.

“La ventaja que tiene tanto pañales como toallas es que se pueden lavar en lavadoras, y mucha gente cree que esta ser esclavizadas lavar”, explicó.

Los pañales ecológicos los pueden usar hasta tres generaciones, pues su vida útil comprende hasta nueve años, pero dependerá del lavado adecuado y cuidado de la prenda. El costo por pieza es de 280 pesos.

Las toallas femeninas ecológicas, con un buen mantenimiento pueden durar de siete a nueve años. Su precio va desde los 80 hasta 130 pesos, y se pueden personalizar de acuerdo al tamaño que requieras.

Otro beneficio de estos productos es el ahorro que generas a tus bolsillos, pues no tendrás que comprar constantemente.

La marca Gigi Mom además de elaborar pañales y toallas femeninas, tiene monederos y mini bolsas, entre su repertorio.

Puedes adquirir sus productos en: Filomena Bazar cada 15 días, ubicado al interior de la Casona Spencer, a unos pasos de la Catedral de Cuernavaca, y en la tienda colectiva Eufemia ubicada en Plaza Moctezuma.

En redes sociales la encuentras como: Gigi Mom.











