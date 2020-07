Supervisan avances de la Cruz Roja en Jojutla

El presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, supervisó los avances de la delegación de la Cruz Roja en su municipio, la cual podría estar terminada para octubre, entonces, el alcalde acompañó en esta gira a José Luis Alquicira Coordinador de la Cruz Roja Morelos, quien entregó a 30 familias de la comunidad de Vicente Aranda equipo para las necesidades básicas.

Cerca del medio día llegó a la próxima sede de la Cruz Roja de Jojutla, y en un recorrido por la obra constante de los avances de la construcción, trascendiendo que para el mes de octubre podría inaugurar y ponerse en marcha en los servicios.

Se trata de un edificio construido en una superficie de mil metros cuadrados que está contemplado llevarlo a cabo en dos etapas y que contempla una escuela de paramédicos.

Juan Ángel Flores Bustamante reveló que hace un año se vio la necesidad de la restauración de la delegación de la Cruz Roja Jojutla con el Delegado Estatal, para ver la posibilidad de tener un edificio completo porque aquel que fue colapsado por el sismo y era muy pequeño .

Ubicado en un lugar estratégico como es el libramiento de Tlatenchi a Tequesquitengo, donde tiene acceso a varias carreteras, y al centro de Jojutla, la autopista del Sol, la autopista Siglo XXI, Puente de Ixtla, Tehuixtla Zacatepec, Galeana y llegar de forma más rápida

Con posibilidad de crecimiento muy importante, y se hace con la gestión y el apoyo de la delegación de la Cruz Roja Mexicana, y la idea es de que esté concluyendo para el mes de octubre: “una vez que pase la pandemia a finales de mes de octubre se terminará esta construcción, para venirse inaugurar y recibir servicio no solo al municipio, también a otros estados como Guerrero y Puebla.

“Jojutla, como no como lo hemos dicho, es una zona de crecimiento que estamos generando con la transformación de que se convertirá en un futuro, no solo en el centro no de la zona sur, sino más allá de la región” dijo al reconocer que en Cruz Roja es el primer modelo de este tipo y va a tener un área de crecimiento de tal forma que puede expandirse en un momento determinado, ya que contempla tener un centro de acopio para cualquier emergencia que se registre en Guerrero, Puebla o en Morelos

Hace 6 meses que se puso la primera piedra, José Luis Alquicira, registró una inversión de más de 5 millones en esta institución benéfica. La obra es de 480 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 2 mil metros cuadrados donados por el Ayuntamiento y contacta con una sala de espera, una sala de toma de signos vitales, tres consultorios, cuatro cubículos de atención, dos salas de choque equipada para atender a personas infartadas o en estado de shock. Una sala de capacitación, un área de socorros para atender accidentes y desastres. Tendrá capacidad de cuatro ambulancias, un camión de rescate, oficinas administrativas, para atender a personas de escasos recursos, atención a migrantes, en alianza con el Ayuntamiento y el DIF municipal.

En esta gira de trabajo, la Cruz Roja Mexicana hizo entrega de una donación importante, el Presidente Municipal Juan Ángel Flores Bustamante y el Coordinador Estatal de la Delegación Morelos José Luis Alquisira Solís, la entrega de 30 kits para las necesidades básicas de la vida cotidiana a familias en situación vulnerable de la comunidad de Vicente Aranda. El contenido de cada paquete fue de una fábrica, un zapapico, un juego de sábanas, una lámpara led, una mano, un foco de emergencia, una extensión, un desarmador y un cincel. Acompañaron en esta entrega los Regidores José de Jesús Pedroza Bautista y Daniel Dirzo, así como la Directora del Sistema DIF Jojutla Mirsa Suárez Maldonado.

Cabe referir que esta entrega se llevó a cabo con las medidas preventivas recomendadas, tuvo la sana distancia, previa convocatoria de los beneficiarios y se hizo en la cancha de usos múltiples de esta misma comunidad.

Suscríbete gratis al Newsletter aquí