Sólo el 20% de contratos colectivos fueron legitimados en Morelos

Únicamente un 20 por ciento de los contratos colectivos de las y los trabajadores afiliados a sindicatos en Morelos fueron legitimados, esta situación no es propia de Morelos, pues este fenómeno se dio a nivel nacional, así lo informó Ana Cecilia Rodríguez Gonzáles, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo en Morelos.

“Yo creo que no llega ni a un 20 por ciento de todos los sindicatos que ya estaban registrados”, dijo Rodríguez Gonzáles en entrevista con medios de comunicación. La funcionaria estatal manifestó que recientemente se reunió con líderes sindicales en torno a este asunto, que forma parte de la entrada en vigor de la última etapa de la reforma laboral.

“Esto fue en el marco para la legitimación de los contratos, era una reunión, primero para reconocer que hubo un trabajo en equipo con los líderes. En Morelos hemos estado cinco años sin una huelga, pero hay algo muy importante, el primero de mayo vence el plazo para legitimar estos contratos”, externó.

Uno de los factores que detectaron para este retraso en el proceso, es que muchos de los contratos no fueron legitimados porque estaban afiliados a sindicatos que no están operando o que incluso los trabajadores no conocían a su líder.

“Para esto sirve la Reforma, para una verdadera representatividad sindical y una democracia en donde todos los trabajadores puedan elegir a sus líderes”, añadió Rodríguez Gonzáles.

Mencionó que dentro de la dependencia seguirán con estos acercamientos con los líderes sindicales a fin de dar certeza a la legitimación de los contratos, pues reconoció que la cifra aún es baja.

Añadió que con este proceso buscarán dar certeza de cuántos sindicatos existen y están operando en Morelos.









