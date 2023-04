Trabajadores en Morelos tienen motivos para protestar

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) saldrá a las calles el próximo primero de mayo para protestar en contra de la falta de seguridad social, por la legitimación de sus derechos y por la inseguridad, señaló su líder en Morelos, Vinicio Limón Rivera.

"La CTM va a estar en las calles el primero de mayo protestando, en el Día Internacional del Trabajo, derecho legítimo de los trabajadores que salgan a manifestar con mantas y pancartas en todo lo que no están de acuerdo", dijo Limón Rivera.

Aseguró que todos los secretarios generales de la CTM Morelos están dispuestos a salir a marchar a las calles junto con su base. Limón Rivera lamentó que no hay gobernabilidad en el estado, ni en el país, y prueba de ello dijo es la inseguridad.

Consideró que las reformas laborales están correctas, porque se tiene que legitimar los contratos colectivos de trabajo, el voto secreto y universal para elegir a los dirigentes, la rendición de cuentas y la trasparencia de los recursos de los sindicatos.

“No estamos de acuerdo en la violencia, sabemos que no estamos de acuerdo en los temas de seguridad social, porque el Seguro Social no nos cumple como debe, con medicamentos, con un abastecimiento correcto, con las citas que no las manda seis u ocho meses a especialistas y hay una serie de problemas todavía con las instituciones creadas por los trabajadores”, expresó.

Otra queja será el actuar del Infonavit, el cual aseguró ya se convirtió en una inmobiliaria y ya no es un instituto de beneficencia.

CTM se reúne con la SDEyT

Limón Rivera anunció que la semana pasada sostuvieron una reunión con la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Ana Cecilia Rodríguez, para buscar un acuerdo con el Grupo Libertad, con Nuevo Grupo Sindical (NGS) y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), para que se acaben los conflictos en el tema de transporte de carga.

La idea de este acuerdo que se busca hacer es para que se respete el territorio de cada organización, los contratos colectivos de trabajo, a lo cual los agremiados de la CTM aceptaron.

"De por sí en Morelos no hay obra pública, no hay trabajo, y no nos podemos estar peleando entre organizaciones, tenemos que buscar a como dé lugar la unión del movimiento obrero de los transportistas", finalizó.







