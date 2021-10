“Sociedad aún debe mucho a las mujeres”: Ana Carina Chumacero

En sesión solemne, el Congreso del estado entregó la Presea Xochiquetzalli 2021, a Ana Carina Chumacero; reconocimiento creado por decreto desde el año 2003 teniendo como primera galardonada a Rosario Valdés Santiago, investigadora en Salud Pública, y desde ese entonces, 18 mujeres han tenido acceso a este premio que tiene como esencia retribuir el esfuerzo de activistas de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres.

En el evento, la diputada presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Tania Valentina Rodríguez Ruiz expuso la incansable lucha que cientos de mujeres siguen encabezando, primero por su derecho al voto hace 63 años, que pese a que se logró, debían sujetarse a dos condiciones: “que debían tener 21 años de edad, y segundo, que tenían que ser casadas para ejercer su derecho al voto”.

Enunció a mujeres de lucha como Eva Perón, y otros legisladores que veían a las mujeres como personas inferiores, pero además destacó que la lucha que actualmente se vive es por el derecho decidir sobre su cuerpo.

“La Presea Xochiquetzalli no fue un sueño, no fue una locura, era precisamente el reconocimiento a las mujeres de la sociedad civil organizada, y ayer lo platicábamos; una funcionaria pública que lucha por sus derechos políticos o que lucha por los derechos de las mujeres... a nosotros nos pagan, ¿sí o no? Recibimos erario público, recibimos erario, pero aquella mujer, aquella organización, aquellas mujeres que sin recurso público acompaña a otras para exigir nuestros derechos es merecedora del reconocimiento del Congreso del estado”.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT), nombró a las gobernadoras de los estados de Tlaxcala, Guerrero, Ciudad de México, Campeche, Chihuahua, Colima y Baja California, número histórico en el país, por lo que mencionó que en el 2024 Morelos estaría listo para que sea una mujer quien lleve las riendas de la entidad.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

La ganadora de la Presea Xochiquetzalli 2021, Ana Carina Chumacero recordó a los integrantes de la 55 Legislatura local, la larga lista de pendientes que se tienen con las mujeres, uno de éstos es el derecho al aborto legal y seguro, al cual miles de niñas y adolescentes no tienen acceso en el estado de Morelos, además solicitó que desde la cámara se garantice la seguridad de las activistas ya que muchas han visto su vida en peligro por la defensa de otras.

“En México, de cada 100 niñas de 15 años, más de 30 han tenido un hijo vivo antes de llegar a los 20 años de edad, las cuales no alcanzarán sus metas; en la Estrategia Nacional para Prevenir el embarazo adolescente, con base en las cifras de la Secretaría de Salud en 2018, el informe indica que el 18.5% del total de nacimientos registrados ese año las madres tenían entre 10 y 19 años de edad, ese mismo año el Sistema Nacional de Salud registró 269 mil 826 consultas de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, es decir, el 5% de mujeres en ese rango en México estaban llevando a cabo una gestación”.

Las alarmantes cifras, dijo, son muestra clara de que “la maternidad será deseada o no será”, es por ello que pidió a las y los legisladores reformas las leyes y códigos necesarios para garantizar la vida de las mujeres, ya que “entre 750 mil y un millón de abortos al año, un tercio tiene complicaciones médicas con lo cual aumenta la pobreza”.