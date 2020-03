Sobreviven taxistas con servicios a domicilio

Las unidades de transporte público sin itinerario fijo (taxis), han tenido que modificar sus servicios al público y en lugar de pasajeros transportan víveres, alimentos preparados, mensajes y paquetería, reporta Mario Román Rojas Almaraz, representante del Grupo Gamma, dicho servicio lo estarán ofreciendo hasta en tanto se prolongue la pandemia y la gente vuelva a salir de sus hogares.

“Estamos trabajando con restaurantes, mercados, fondas para que nos vean como una opción hacia la gente que no sale de sus casas pero que necesita de algunos productos, alimentos, verduras, frutas, también hemos optado por transportar mensajería y paquetería, el objetivo es sobrevivir y no tener paradas las unidades”.

La cuarentena ha traído como consecuencia que los conductores ya no transporten personas, en su lugar tienen que descender de sus unidades y bajar a comprar los productos que les fueron solicitados vía telefónica a través del radio taxi.

Los ciudadanos buscan seguridad y por eso es que optan por los radio taxis al ser establecimientos fijos, y no unidades que pueden tomar en la calle sin un registro e identificación que al ciudadano le dé certeza de que no le vayan para no ser víctimas de un delito.

“Las utilidades han bajado bastante, yo creo que tenemos al día entre un 15 por ciento de los servicios que se tenían en temporadas normales; ha bajado hasta un 85 por ciento, no solo en nuestra organización sino en todos, lo sé porque otros líderes lo han expresado así”.

El próximo miércoles las unidades serán desinfectadas como parte del programa de la Secretaría de Movilidad y Transportes, quienes ya lo han hecho en el caso de las unidades con itinerario fijo (rutas).

“El miércoles la Secretaría de Movilidad estará viniendo a fumigar nuestras unidades, la intención es que sigamos dando el servicio cumpliendo con la medidas de sanidad que aplican las autoridades, ofrecer un transporte limpio, con suficiente gel antibacterial y de esa forma la gente que vea nuestros taxis le da confianza de pedir sus alimentos”.

Radio Taxi Misión reporta también pérdidas de hasta el 60 por ciento de las utilidades por dicha contingencia.