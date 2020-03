Empezará a operar el Fondo Morelos

El comité interinstitucional estatal Covid-19 aceptó que Morelos no ha llegado al pico más alto en cuanto a contagios; el hecho de que está semana no haya variado mucho y no exista una línea ascendente de casos y se mantenga con solo seis confirmados significa que lo peor aún no llega, por eso es importante atender la exigencia de "quédate en casa".

Este lunes la autoridad especializada en dar seguimiento a la pandemia informó que la cifra de casos sospechosos disminuyó a 16, mientras que se mantienen los seis confirmados.

Por lo tanto a nombre del sector Salud, Daniel Madrid insistió en seguir al pie de la letras las recomendaciones de las autoridades.

Durante la conferencia, la secretaria de Desarrollo Economico, la titular del área, Cecilia Rodríguez, anunció que desde esta semana estarán disponibles los apoyos de los programas como Fondo Morelos, sobre todo para la micro y mediana empresa y los trámites podrán hacerlos en línea.

Por lo tanto a manera de apoyo a la actividad económica comenzarán a aplicarse tres programas; el primero estará dirigido a las empresas del Fondo Morelos con un diferimiento de hasta cuatro meses en el pago de capital ordinarios, reestructuración de créditos y la condonación de interés moratorios de los que ya están en curso. Quienes lo deseen, dijo, pueden conocer los requisitos en la página del Fondo Morelos. Asimismo, como una manera de contribuir al escenario de evitar el contagio, la secretaria de Administración del Ejecutivo estatal, Mirna Zavala Zúñiga, anunció que solamente 29 por ciento de los empleados comenzarían a acudir a las oficinas y el resto de los trabajadores de la administración central debían cumplir su jornada de trabajo desde casa.

A partir de esta fecha y con el objetivo de no paralizar la actividad de la administración estatal los trabajadores usarán las tecnologías para trabajar desde casa. El objetivo, confío, será no paralizar la actividad estatal aunque la mayoría de los trámites y contribuciones podrán hacerlo hasta el 30 de junio, y esta manera de trabajar está planeada hasta el 19 de abril.

Autoridades de Salud se negaron a dar a conocer la información de los municipios donde e encuentran los casos sospechosos.