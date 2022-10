Sobraron vacunas anticovid para la niñez

Aún en puente vacacional y en donde se pensaría que los padres de familia usarían los días de descanso de los menores para llevarlos a vacunar contra Covid-19, fue prácticamente nula la participación de menores de 5 a 11 años de edad en los módulos de vacunación habilitados este 31 de octubre; es el caso del módulo de la Clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado sobre boulevard Juárez en Cuernavaca, donde no había fila de espera.

Aquí los padres y madres de familia con sus menores ingresan de forma directa, el tiempo de entrada y salida es mínimo. El secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, dijo que había “exceso de vacunas” por lo que reiteró el llamado a que acudieran.

En Cuernavaca también están disponibles los módulos en el Hospital General Regional con Medicina Familiar No. 1 del IMSS, Av. Plan de Ayala 1201, Chapultepec, el cual no operará el día 2 de noviembre únicamente, al igual que el de la Clínica 20.

También los módulos ubicados en el Centro Integrador Chamilpa, carretera Cuernavaca, Tepoztlán, Km 0+100; y en el Centro de Salud de Tlaltenango, Av. Emiliano Zapata S/N, Cuernavaca, no operarán los días 1 y 2 de noviembre.

De acuerdo al último reporte, son más de 120 mil menores que han recibido la primera dosis, y por arriba de 50 mil los que han completado su esquema con las dos aplicaciones de Pfizer Pediátrico.

A nivel estatal los días 1, 3 y 4 de noviembre estarán habilitados los módulos:

Hospital General Regional con Medicina Familiar No. 1 del IMSS, Av. Plan de Ayala 1201, Chapultepec; Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 5 del IMSS en Zacatepec, ubicado en Lázaro Cárdenas S/N, Col. Centro; Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF), No. 7 del IMSS en Cuautla, en Camacho y Molina, No. 2, Esq. Tulipanes, Col. Centro; Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 20 en Cuernavaca, Blvd. Benito Juárez, No. 18, Col. Centro; Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 23 en Civac, Eje 5 Norte, 516, Jiutepec; Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 8 en Villa de Ayala, Benito Juárez S/N, Centro; Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 24 en Yecapixtla, Km 12, carretera Yecapixtla-Agua Hedionda; y el Centro de Seguridad Social (CSS) en Jiutepec, Insurgentes, Esq. Emiliano Zapata (a un lado del Zócalo).

Los días 3 y 4 de noviembre los módulos:

Centro Integrador Chamilpa, carretera Cuernavaca, Tepoztlán, Km 0+100; Clínica de Medicina Familiar ISSSTE Yautepec, Paseo Tlahuica, No. 163; Clínica Hospital “Dr. Rafael Barba Ocampo”, Intrépidos Asturias y Loberas 7, Centro de Cuautla; Clínica de Medicina Familiar ISSSTE, Jojutla, calle Intrépidos Asturias y Loberas, No. 7, Centro; Hospital del Niño Morelense, Av. De la Salud No. 1, Col. Benito Juárez, municipio de Emiliano Zapata; Centro de Salud Unidad Morelos 1ª Sección, Av. Cuauhtémoc S/N, Esq. Xochicalco, Unidad Hab. José Ma. Morelos.; Centro de Salud de Tlaltenango, Av. Emiliano Zapata S/N, Cuernavaca; Centro de Salud de Pueblo Viejo, Reforma Agraria, Pueblo Viejo, Temixco; Centro de Salud de Tehuixtla, Ignacio Zaragoza 110, Centro, Jojutla; Centro de Salud de Tlaquiltenango, Av. Morelos 281, Col. Presidentes; Centro de Salud de Atlatlahuacan, Km 8820, Barrio de Los Reyes; y el Centro de Salud de Tenextepango, CP. 62725, Ciudad Ayala.





