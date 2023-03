Sistema de salud se prepara para nuevas pandemias: INSP

Es momento de cambiar el modelo de salud en México, fue el mensaje de Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción a la Salud, al inaugurar el 19 Congreso de Investigación en Salud Pública, donde se realizaron foros de discusión y debate de alto nivel para avanzar en el fortalecimiento de sistemas de diagnósticos de enfermedades, atención médica en padecimientos crónicos y la relación con el sistema alimentario del país, entre otros.

En el 19 Congreso denominado “Equidad en salud y sostenibilidad del planeta”, se abordó a fondo el esquema de universalización de la atención médica.

Eduardo Lazcano Ponce, director del Instituto Nacional Salud Pública (INSP), fue el encargo de dar la bienvenida, haciendo énfasis en que discutirían las nuevas formas de atención a la salud del país ante un escenario de espiral epidemiológico, en el que prevalece aún la incertidumbre de los efectos de la pandemia que produjo efectos similares a la de una guerra mundial, pero que no es la única.

“La llamada “gripe o influenza aviar, que si bien se da entre las aves también es capaz de transmitirse en humanos, estos hechos nos ratifican que las pandemias serán una amenaza permanente y que la salud en México estará bajo la influencia de la salud global; experimentamos también otras sindemias, es decir, de eventos mórbidos y exposiciones que causan un daño mayor que la mera suma de dos o más enfermedades o exposiciones”.

Las grandes epidemias como la obesidad, violencia urbana, adicciones y trastornos en salud mental, tendrán factores determinantes como el de la desigualdad social, por lo que será necesario tener una visión colectiva basada en la comprobación científica, advirtió Lazcano Ponce.

La pandemia fue el más grande aprendizaje en materia de salud

Al hacer uso de la palabra, el titular del Instituto Mexiano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, dijo que la pandemia de Covid-19 fue el más grande aprendizaje en materia de salud pública, sobre todo porque destapó el problema de desigualdad social en el país, donde alrededor de 100 mil ciudadanos dijeron sentirse preocupados por no tener las condiciones económicas en caso de enfermarse del virus.

“No podemos dejar de ver que las enfermedades crónico-degenerativas que tiene la población tiene su origen en la desigualdad, no es la elección tener una mala alimentación, no es una elección dormir pocas horas, pasar tanto tiempo en un traslado hacia el trabajo, no es una elección no tener oportunidades para hacer ejercicio o tener de esparcimiento, todos quisiéramos una vida más saludable, y ese es el gran reto, lograr esa equidad económica, cultural y social”.

Al participar en el congreso, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell habló de tres factores que potencializan la pandemia por Covid-19:

La desigualdad social

Las comorbilidades atizadas por un deficiente sistema alimentario

El mal estado en que se encontró el sistema de salud.

“Lo que se planteó fue una apuesta al desarrollo a partir de la inversión privada, que podía activar el flujo de capital, pero también la planeación estratégica que requerirían los sistemas de salud par expandir la oferta de servicio y lograr la universalización, y quizá una administración más eficiente y más transparente, sin embargo, en el caso mexicano no fue así, entre otras cosas por la capacidad de la soberanía de las entidades fue mermada, reducida por factores estructurales y decisiones planeadas”.

Este sistema añejo de salud, no sólo ofreció una menor atención, sino tampoco estuvo “cerca de ser universal”, y la inversión privada no se orientó a donde debía, en consecuencia hubo un florecimiento de la iniciativa privada en materia de atención médica, pero una “pauperización”, de la población en términos sanitarios.

“Es momento de cambiar de modelo”, concluyó López-Gatell en su intervención.