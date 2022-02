Sin quórum, la sesión de la Comisión Especial para la Reconstrucción de Morelos

Se suspendió la sesión de la “Comisión Especial para la Reconstrucción de Morelos de la LV Legislatura del Congreso local, ya que no se cumplió con el quórum legal y en ausencia de las y los diputados, llevaron a cabo una reunión informativa, de las actividades que se llevan a cabo en torno al rezago de la reconstrucción y la instalación de antenas para la alarma sísmica.

La sesión convocada a las 10:30 de la mañana, solo contó con la asistencia de los diputados Arturo Pérez Flores presidente y Alberto Sánchez Ortega quien fungía como secretario, para la tercera sesión de la Comisión Especial para la Reconstrucción de Morelos de la LV Legislatura del Congreso del Estado. Los ausentes; Eliasib Polanco Saldívar, Ariadna Barrera Vázquez, Mirna Zavala Zúñiga, Alejandro Martínez Bermúdez y Tania Valentina Rodríguez Ruiz quien mando un representante.

De 8 integrantes de la comisión solo dos se presentaron, por lo que sin el quórum legal, fue suspendida la sesión, sin embargo en atención a los ciudadanos, vecinos de la región y del cabildo del Ayuntamiento de Tlaquiltenango que encabeza Carlos Franco Ruiz, quien pidió a los diputados den a conocer los avances y generalidades que se tiene para atender las quejas y demandas de la población afectada por el terremoto del 19 de septiembre del 2017 y de los trabajos que se llevan a cabo.

Reunión a la que se sumo el Arquitecto Iván Ramírez, de la fundación Échale que ha trabajado en beneficio de la sociedad en varios municipios del estado de Morelos, dijo al reconocer el trabajo en Ocuituco donde en fechas recientes entregaron varias viviendas.

Ahí el diputado Pérez Flores, reconoció que son demasiados los pendientes, en el tema de reconstrucción no en el estado, dijo al reconocer el compromiso que hizo al aceptar esta comisión, con mucha responsabilidad, ya que tiene sus riesgos, hay que tratar con mucho cuidado ya que es una comisión que carece de fondos, y el compromiso fue que se tenía que salir a la calle, a escuchar a la gente y tener contacto directo con la sociedad y empezamos en Jojutla, donde el presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante les plateó que tenían 250 casas pendientes, y daños en la red hidráulica sanitaria,

Expuso que el secretario técnico Pedro Luis, se abocado al trabajo y actividades para sacar un padrón confiable, las fundaciones tiene sus propios datos, el gobierno federal tiene otros, el estatal tiene otros y se tiene que juntar la información para hacer un solo padrón y evaluar el avance y lo que hace falta, dijo en torno a varios pendientes de daños en inmuebles públicos y del patrimonio histórico y cultural.

Ahí mismo dio a conocer que ya se instalaron dos antenas con 12 millones de pesos que se aprobaron el trienio pasado para la alerta sísmica. Luego e dar a conocer que en 1989 entra en funcionamiento al sistema “sacmex” que mide la magnitud de los sismos y da una alerta entre 10 a 50 segundos de plazo, gracias a los sensores en el océano pacífico mexicano.

Y reveló que de las reuniones con funcionarios de Protección civil se aceleraron ya las licitaciones para contratar y se tenga está señal, nos informan que ya está la instalación de dos antenas y estaremos en las próximas con esa señal al aire, ahí se gastó ese recurso de 12 millones de pesos que no se había ejercido y que pudo ser el doble por que el Gobierno Federal pondría la mitad, lamentablemente como no se hizo en tiempo y forma no se tuvo no se pudo tener el recurso Federal para tenerlos ya con esta señal en el aire.

Dio a conocer que en el tema legal se va a pedir a los centros comerciales, que sea un requisito tener una alerta sísmica, porque ya tenemos esa señal en el aire, les comento que los técnicos nos están informando que es posible que las propias televisiones puedan estar informando y sean las alarmas y es que recordó que Morelos está en una zona sísmica.

Lamentó que no se pudieran tener los votos para el presupuesto que se planteó una asignación de 32 millones de pesos como una estrategia, para privilegiar a los 10 municipios más afectados con el sismo del 17 y que ese recurso llegara directamente a las personas que hoy lo están necesitando: “lamentablemente no se pudo aprobar y llevar a cabo ese dictamen, pero eso no significa que no sigamos insistiendo en el tema y con nuestro trabajo por qué es una necesidad sentida”.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter