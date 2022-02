Descomposición política generó el conflicto en el legislativo: Empresarios

El Congreso de Morelos atraviesa por una descomposición política que se ha generado desde hace algunos años, provocando que el Poder Legislativo sufra con mayor frecuencia parálisis legislativas cuando se necesita generar políticas públicas para el desarrollo de la entidad.

“Debemos decirlo, había acuerdos económicos en el pasado y parecería que es una caja donde la gente recibe recursos, no es el caso de esta legislatura porque no tenemos pruebas, pero sabemos de algunas otras que ha sucedido”, comentó sobre ello tema Iván Elizondo Cortina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacitra) en la entidad.

Consideró que “parecería que se ha convertido en una costumbre, y yo espero que esto no se esté dando en la actual legislatura y que se pongan a trabajar y lleguen a acuerdo en favor de Morelos”. Y es que aseveró que las diferencias, las oposiciones y debates, forman parte de la vida política de cualquier Estado, pero la parálisis no.

“Yo entiendo que debe de existir posiciones contrarias porque es parte de la política, no nos debemos asustar eso me queda claro y en algunos casos llegan a enfrentamiento respetuoso, pero no pueden ser la variable constante, el como ahora se comportan. Pero Al final del día también es parte de la política llegar a consensos y si no lo logran no están haciendo su trabajo”, detalló.

Los empresarios, no solo de Canacintra, se han acercado en varias ocasiones a los diputados, han dialogado sobre este tema para expresar que cualquier diferencia, por más grande que parezca, puede resolverse con un acuerdo, pero la división en dos muy marcados grupos sigue vigente y eso los mantiene preocupados.

“Los convocamos a llegar a un consenso, aún no le han quedado a deber al pueblo, todavía están en un proceso de adaptación, pero si no se apura le estarán debiendo a toda la sociedad”, dijo Iván Elizondo, quien confió en que durante esta semana ya puedan sesionar para seguir legislando.









