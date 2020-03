Sin documento oficial para justificar la falta

En el Ayuntamiento de Cuautla sí trabajaron mujeres, pues a pesar de que se les dijo que podrían faltar sin que les sería descontado el día, trabajadoras señalaron que nunca se les entregó un oficio para avalar la falta, por lo que decidieron presentarse para no tener problemas.

Este 9 de marzo mujeres decidieron parar, decidieron no hacer compras, decidieron no hacer transacciones de bienes o servicios, decidieron no salir a las calle ni usar redes sociales, ¿para qué? Para visibilizar el impacto de la ausencia de mujeres en la sociedad, en la economía, en la política, en el espacio digital y también, significar la ausencia que implica que cada día 10 mujeres no lleguen a sus trabajos, a las escuelas, a sus casas, con sus familias.

El 9 nadie se mueve se trató de una acción para alzar la voz y exigir atención y erradicación de la violencia en contra de la mujeres.

Sin embargo, en algunas zonas de la región oriente del estado de Morelos, las mujeres decidieron sumarse a este movimiento no parando, sino yendo a trabajar, o realizando sus actividades diarias.

"Si no trabajo no comen mis hijos" y "vivo con miedo pero parando no vamos a cambiar nada", fueron algunas expresiones de mujeres que caminaban por las calles del primer Cuadro de la Ciudad.

Quienes sí trabajaron fueron algunas empleadas sindicalizadas del ayuntamiento de Cuautla, al señalar que aun cuando el ayuntamiento dijo que no se les iba a descontar el día a quienes decidieron sumarse al paro y acudir a trabajar, esto sólo fue de palabra, puesto que nunca recibieron algún documento, memorándum o papel en donde se avalara dicha información.

No hubo nada oficial, a diferencia de otros municipios que sí presentaron su oficio, aquí sólo fue de palabra, y por eso decidimos venir a trabajar para evitar algún problema o que nos fueran a descontar nuestro día, señalaron trabajadores que prefirieron omitir su nombre.

En otros municipios se pudo ver que mujeres también decidieron no parar, pues tan sólo en Tetela del Volcán se realizaron actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer como una caminata, zumba y demás (8 de marzo) en donde participaron varias mujeres.