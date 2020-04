Sigue la escasez de los medicamentos en el HNM

Luego de que padres de familia expusieran la problemática que viven en el Hospital del Niño Morelense (HNM) por la falta de medicamentos para niños con cáncer, hecho que ocurrió a principios de abril durante la visita que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Morelos, Guadalupe Rodríguez, madre de una niña con cáncer, señala que la situación no ha cambiado.

La madre de Karlita, una niña de nueve años de edad que vive con leucemia linfoblástica aguda desde hace dos años, lamentó que ni el gobierno federal ni el estatal hayan dado respuesta a este problema, sobre todo cuando la administración que encabeza el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se había comprometido a reunirse con ellos para abordar el tema, algo que hasta ahora no ha hecho.

“El cáncer no espera, si no le damos batalla sigue aprovechándose y creciendo dentro del cuerpo de nuestros niños, entonces no le debemos de dar ni tantita tregua, sí nos las estamos viendo difíciles”, dijo.

Habló por Karlita y por el resto de niños que se encuentran en situaciones similares. Sin embargo, de manera independiente anunció que buscará el apoyo de una barra de abogados de la Ciudad de México para promover un amparo y lograr que el gobierno garantice el abasto de medicamentos de su hijo hasta que concluya con su tratamiento: hasta ahora, la niña ha recibido 112 de un total de 12 quimioterapias en el HNM.

“Ya se metió la denuncia para que me garanticen el tratamiento de Karla, y nosotros vamos a proceder legalmente”, dijo.

Detalló que la contingencia sanitaria ha afectado todavía más la economía de las familias que menos tienen para hacerle frente a los gastos del tratamiento. En su caso, ha tenido que gastar en taxis de Yecapixtla a Cuernavaca y de regreso antes de arriesgar la salud de la niña viajando en un autobús: los pacientes con cáncer forman pare de la población de riesgo de la Covid-19.

“El presidente dice que no, que todo está bien, pero sabemos que no es cierto”, lamentó.

