Sí habrá recolección de basura el 1 de enero en Cuernavaca

Cuernavaca sí contará con el servicio de recolección de residuos el próximo 1 de enero del 2024; esto fue informado por el secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos de Cuernavaca, Omar Israel Albavera Vázquez.

La recolección seguirá de manera habitual para evitar la acumulación de basura en estos días, en cuanto al centro de Cuernavaca, el servicio se brindará de manera diaria como se ha realizado.

Recordó que la recolección del día lunes corresponde a los orgánicos, por lo que llamó a la ciudadanía a prever el acomodo de sus residuos y una correcta separación de los mismos.

"En pláticas con la empresa, la empresa toma la decisión de sí hacer recolección el primero de enero... La empresa no transforma la logística, entonces tendremos una recolección normal, esto no significa que los ciudadanos puedan sacar la basura a la hora que quieran en el lugar que quieran, si no donde le corresponde", expuso.

Asimismo, llamó a realizar la separación de desechos orgánicos e inorgánicos, así como evitar el uso de recipientes y empaques, ya que éstos aumentan hasta un 15 por ciento.

El secretario de desarrollo sustentable y servicios públicos de Cuernavaca, Omar Israel Albavera Vázquez señaló que durante el primero de enero del 2024 la recolección de basura en la capital morelense se mantendrá de manera regular

Días de recolección en Cuernavaca

La zona oriente tiene su recolección en tres días que son lunes, miércoles y viernes, de estos días, los lunes y viernes se recolectan orgánicos y los inorgánicos los miércoles.

Mientras que en la zona poniente la recolección son los días martes, jueves y sábado, los residuos orgánicos serán martes y sábado, y los inorgánicos los jueves; en ambas zonas la recolección será de manera habitual.

¿Cuáles son los residuos orgánicos e inorgánicos?

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) indica que los residuos orgánicos son todos los desechos de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo como el cuero, la fibra vegetal, huesos, madera, residuos de jardinería, aceite comestible y residuos alimenticios.

Mientras que los inorgánicos son todos aquellos desechos que no son de origen biológico como, el cartón, papel, fierro, botellas de pet, envases de cartón encerado, fibras sintéticas, unicel, hule o plástico, poliuretano, vidrio y aluminio.