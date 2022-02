Servicio de Moto-taxis está prohibido en Zacatepec

Refrendan que está prohibido el paso de Moto taxistas de Tlaltizapán a dar servicio en el municipio de Zacatepec, tras conflicto de los moto taxistas contra elementos de tránsito por aplicar la normatividad vigente.

Ante el problema y confrontación que se dio entre Moto taxistas y policías de tránsito hace unos días en los límites de los municipios de Zacatepec con Tlaltizapán, entre las colonia Benito Juárez y el Mirador respectivamente, el presidente municipal, rechazó que se ande en cacería de Mototaxistas.

Ante el conflicto, el alcalde habló de delimitar el territorio; “la prohibición no se las hice yo, nosotros refrendamos un acuerdo que con transportistas, la prohibición la hizo la Secretaría de Movilidad y Transporte, nosotros cumplimos con los reglamentos de tránsito, y en ningún momento voy a permitir la caza de mototaxistas”.

Dijo al advertir que ese servicio de trasporte es tolerado en el municipio de Tlaltizapán y sus colonias, no en el municipio de Zacatepec, por lo que tampoco se les estará cazando para ver cuándo se cruzan e infraccionarlos, pero si se tiene que dar cumplimiento a los reglamento de tránsito.

Ya no se les esta poniendo horario para cargar gasolina en el municipio, se darán permiso que lo hagan a la hora que ellos quieran, ya no tendrán un horario establecido, tienen horario libre simplemente la explotación del servicio no se puede llevar a cabo en el municipio de Zacatepec y no porque lo diga el alcalde, sino porque es un reglamento y ordenes de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Reconoció que con el acuerdo de cabildo, ha sido refrendado el acuerdo que se ha tenido con administraciones pasadas y los transportistas de prohibir el servicio de trasporte de moto taxis en Zacatepec reconoció.

Y reconoció que el Director de Tránsito, Omar Santana, ya habló con los representantes de las 7 agrupaciones, y se les exhortó a que atendieran las limitaciones, que les correspondía para evitar este tipo de conflictos. Y se tomaron acuerdos de que no invadieran al municipio de Zacatepec, para evitar conflictos.

Cabe destacar que llegaron a los empujones, cuando un grupo de moto taxistas trato de impedir que se infraccionara a uno de sus compañeros, situación que se ha agudizado en las colonias de los límites de Zacatepec con Tlaltizapán.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter