Seré el próximo presidente de México: Silvano Aureoles

“Seré el próximo presidente de México”, así lo aseguró el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en su visita a Cuernavaca, quien además calificó de mediocre el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Acompañado del dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Sergio Prado Alemán, el exgobernador de Michoacán informó que desde hace varias semanas inició una cruzada nacional convocando a los ciudadanos a rescatar México.

“El país no tiene rumbo, vamos al garete. Para empezar, no hay un proyecto de nación, no hay ni siquiera plan nacional de desarrollo para que haya ejes rectores de la vida pública del país, lo que hay es un manifiesto político que entregó el gobierno al Congreso”.

Destacó que las noticias en materia de seguridad no son buenas en todo el país, y citó como ejemplo Morelos y el debate entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el fiscal morelense, Uriel Carmona por el caso de Ariadna "N".

Silvano Aureoles aseguró que el primero de octubre del 2024 protestará como presidente de la república y le dará rumbo al país para hacer frente a los retos más grandes que vive México y que aseguró, tienen solución.

Comentó que dará la batalla para construir el gran frente amplio opositor, “porque necesitamos que se vayan los de Morena, que no supieron gobernar. No saben gobernar, es un desastre”.

Dijo que Morelos vive una situación complicada porque se ha convertido en un experimento mal hecho por un gobierno mediocre.

Aureoles Conejo señaló que se podrá caminar junto con otras fuerzas políticas, no solo las que participaron en 2021, esperan se sume Movimiento Ciudadano y así todos ir juntos a la contienda electoral que permita ganarle a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

