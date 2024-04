Seprac colabora con colectivo en la búsqueda de desaparecidos

Durante la búsqueda en campo que realizaron integrantes del colectivo Regresando a Casa en Morelos el pasado fin de semana se localizaron indicios que pueden abonar a la investigación del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, informó Alicia Vázquez Luna, titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac).

En su conferencia de prensa de los lunes, Vázquez Luna dijo que agentes de la secretaría que encabeza dieron acompañamiento a los familiares de víctima durante los trabajos que se realizaron en la zona norte del municipio.

“Este fin de semana con el colectivo Regresando a Casa se coordinaron los esfuerzos para realizar una búsqueda intensa en el norte de la ciudad, con el propósito firme de localizar a personas que se encuentran desaparecidas”, dijo Vázquez Luna.

Fueron más de una decena de agentes policiacos quienes resguardaron la zona de búsqueda en la que estuvieron 20 personas que desde hace varios años buscan a sus familiares, asimismo, se utilizaron drones con los que localizaron algunos posibles indicios, mismos que deberán ser resguardados por la Fiscalía para determinar si abonan a alguna investigación.

Se hicieron los trabajos, no se encontraron restos óseos, pero a través de los drones se localizaron algunos elementos materiales que no se tocarán hasta tanto el Ministerio Público no dé las órdenes respectivas para realizar el levantamiento de estos elementos tangibles que puedan servir a una investigación.

Esta fue la primera vez que se realiza este tipo de búsqueda en la capital morelense.

Reportan saldo blanco durante el debate de candidatas

Vázquez Luna indicó que en los diferentes operativos que realizaron el fin de semana, particularmente en eventos políticos, incluido el debate de las tres candidatas a la gubernatura, registraron saldo blanco.

“Tuvimos una actividad bastante intensa con motivo del proceso electoral y nuestras unidades de la policía de vialidad tuvieron cierres importantes que, gracias a su actividad, experiencia y capacidad operativa, transcurrieron con saldo blanco”.