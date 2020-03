[SEGUNDA VUELTA] Coronavirus, tema de la niñez

En medio de la contingencia por el coronavirus es muy importante no dejar a los niños fuera del tema. Como medida preventiva, dentro la estrategia de “Sana Distancia”, las autoridades federales decidieron adelantar el periodo vacacional de Semana Santa, por lo que los pequeños ya están en casa.

Sin embargo, ante la cantidad de noticias y conversaciones que escuchan sobre este problema de salud, ¿cómo están reaccionando?

Pensando en ello, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) preparó una guía titulada: “Coronavirus (COVID-19) Lo que madres, padres y educadores deben saber: cómo proteger a hijas, hijos y alumnos”.

La guía se compone de 28 páginas en las que se informa la forma de transmisión. Asimismo, se explica cuáles son los síntomas: Fiebre, tos, insuficiencia respiratoria, síntomas similares a los de una gripe o resfriado común.

De igual manera se invita a lavarse las manos con frecuencia y cuidar la higiene respiratoria, así como cubrirse la boca o nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar.

La UNICEF resalta que al tratarse de un nuevo virus, aún no se dispone de suficiente información sobre la manera en que este impacta en la salud de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, sí se sabe que aunque cualquier persona puede infectarse, la infancia no es un sector particularmente vulnerable, ya que solo comprende el 7.1 por ciento de los contagios. No obstante, se exhorta que si una hija o hijo presenta síntomas del COVID-19 es importante buscar asistencia médica.

Proteger sus emociones

La Unicef sugiere que a los menores de seis años, se les explique sobre la enfermedad y las medidas de prevención con términos que comprendan, pues si bien decirle "bichito invisible" al COVID-19 no aporta nada a su formación científica sí les da bienestar emocional.

La prioridad en esta etapa debe ser, precisamente, proteger a niños y niñas de toda aquella información que aún no pueden procesar y que les puede llevar a desarrollar ansiedad y miedos debido a la incertidumbre, refiere.

En ese sentido, se sugiere evitar involucrarlos en conversaciones de adultos sobre la situación, evitar que se expongan mucho tiempo a espacios de noticias o imágenes con enfoques morbosos, y tampoco hacerlos sentir responsables de contagios.

Es importante dedicarles tiempo para enseñarlos a lavarse las manos y mantener hábitos de higiene, así como disipar sus dudas. Eso sí, enfatiza que la mejor forma de enseñarles es con el ejemplo.

La guía está disponible en www.unicef.org

Medidas de prevención

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante que contenga al menos 70 por ciento de alcohol.

Taparse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar y desechar el pañuelo en un basurero cerrado.

Evitar el contacto directo con una persona que tenga un resfriado o síntomas de gripe.