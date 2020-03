[SEGUNDA VUELTA] Divorcio: ¿cómo se lo decimos a los hijos?

El cómo informar a las hijas e hijos que sus padres se van a divorciar es una de las conversaciones más difíciles de planificar, sin embargo con mucho amor y tacto se puede resolver con éxito.

Un divorcio siempre será un proceso complicado para una pareja, más aún si se piensa en cómo esa noticia puede impactar en la vida de los demás miembros de la familia: ¿Cuándo se les dice, cómo? ¿Será mejor que estemos los dos o cada uno por su lado?

Alondra Érika Hernández De la Fuente, psicóloga del Centro de Desarrollo Infantil número tres de Cuautla "Ing. Víctor Bravo Ahuja", señaló que de acuerdo con su experiencia un divorcio siempre es una situación complicada, y cuando se tiene hijos de por medio, no importa la edad de estos, el tema se tiene que tratar con mayor cuidado.

Apuntó que es importante que la noticia sea comunicada por ambos padres siempre mostrando respeto y cordialidad el uno por el otro. Dejar en claro que como pareja no estarán juntos, pero el amor y el cariño hacia ellos, como hijos, nunca dejara de existir.

Resaltó que es importante tomar en cuenta la edad de los menores, pues dependiendo la edad será la forma y el vocabulario a utilizar.

"No se tiene que ser tan explícitos con los hijos, quizá habrá términos que no entiendan o situaciones que, por no manchar la imagen de la expareja no sea conveniente compartir, pero sí es importante dejar en claro que por determinada situación ellos como padres no podrán estar más juntos, pero siempre recalcar que esto no quiere decir que ya no los quieran".

Otra de las recomendaciones de la psicóloga es que en cualquier parte del proceso del divorcio se debe pedir ayuda especializada: psicólogos de parejas, psicólogos infantiles, psicoterapeuta, algunos de los especialistas que podrán ayudar a la pareja a trabajar con el duelo y podrán ayudar a los hijos también a trabajar el suyo.

Hizo hincapié en que, si se quiere terminar la relación de una manera sana, se debe dejar en claro que un divorcio es una decisión que los adultos toman para una mejor convivencia.