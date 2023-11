Desarrollo Agropecuario no resuelve: ganaderos en Morelos

“El secretario de Desarrollo Agropecuario no resuelve; no está haciendo nada a favor del campo”, lamentó Roberto Reza Quiroz, presidente del Sistema Producto Bovinos Carnes, al advertir que la falta de producción de granos pone en riesgo al sector ganadero.

El panorama para el campo y el sector agropecuario, advierte, es desolador; “las lluvias fueron muy escasas, no tuvimos cosechas, no hay granos, ya que no se lograron los cultivos de maíz y sorgo ni otros como la calabaza o el frijol”.

Este año, el maíz y el sorgo, granos que utilizan para el alimento de las familias y del ganado, es escaso. Los productores invirtieron todos sus ahorros en la siembra de temporal y no dieron frutos; “no hubo producción y no se ve el respaldo y el apoyo del gobierno del estado ni del gobierno federal".

“Tenemos un gobierno que no le interesa el campo, y un ejemplo lo vemos en la comparecencia del secretario de Desarrollo Agropecuario, Omar Taboada Nasser; hay que decirlo con toda claridad, ¿cómo es posible que diga y manifieste que sus oficinas son de puertas abiertas?, que atendió a 16 productores a raíz del siniestro”.

Reza Quiroz exhortó al funcionario a ir al campo, “escuchar a la gente que este año no tendrá qué comer. Que del presupuesto que le dieron este año lo tiene que repartir para apoyar al productor, sean cinco o un millón de pesos, que solicite más presupuesto, que haga su trabajo, que no esté en sólo en su oficina de puertas abiertas si no resuelve las necesidades del campo".

Lamentó que el Secretario y los diputados no hagan nada a favor del campo morelense, ya que, asegura, “el presupuesto que están dando para el campo no sirve para nada”.





