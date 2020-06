Sector ganadero se enfreta a crisis

La entrada al país de carne para consumo humano es el mayor reto al que el sector ganadero se enfrenta en la actualidad, Gilberto de León Carbajal, presidente de la Unión Ganadera Regional General del Estado de Morelos, señaló falta apoyo para que la carne local sea la que se comercialice en todo tipo de negocios en el país.

“La ganadería está atravesando por una crisis pero no es crisis de estado, es una crisis a nivel nacional, en realidad el problema económico que el gremio enfrenta es la caída de precios que este pero no en Morelos si no a novel nacional”.

El entrevistado señaló que la caída de precios y la baja del mercado se deben al ejecutivo federal, pues a decir del entrevistado no se ha puesto orden a la entrada de ganado por las fronteras.

Refirió que es de centro América de donde más entra ganado al país, carne que se termina vendiendo en las tiendas de autoservicio y genera una competencia desleal para los ganaderos del país.

Como ejemplo dijo que en la zona norte y centro del país el ganado ha reducido su valor, antes una vaca en pie tenía un valor promedio de 18 mil pesos ahora estos mismos animales llegan a costar 13 mil pesos, consecuencia del ingreso de ganado al país.

De León Carbajal señaló que este problema ha existido desde hace años, sin embargo en la actualidad el tener un menor control sobre las cabezas de ganado que entran al país afecta en mayor porcentaje a los que se dedican a la crianza y matanza de animales.

“En 15 días esperamos que nos lluvia y los animales comienzan a entrar a los potreros, por consecuencia nos baja el problema de manutención, para nosotros mientras nos llueva prácticamente estamos salvados”.

La Unión Ganadera Regional General del Estado de Morelos tiene presencia en municipios como Puente de Ixtla, Tlalquiltenango, Tlaltizapan, Ayala, Cuautla, Tepalcingo , Axochiapan, Joncatepec , Ocuituco , Yecapixtla, Atlatlahucan y Cuernavaca, entre otros.