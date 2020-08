Se suman más escuelas al cobro de cuotas escolares

Padres de familia de más escuelas se han sumado al reclamo del cobro de cuotas escolares en escuelas de diferentes municipios de la región oriente, por lo que piden a las autoridades del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos atender este problema, ya que no regresan a clases de forma presencial.

Un aproximado de cinco escuelas de Cuautla son señaladas por padres de familia por realizar el cobro indebido de cuotas voluntarias, esto a pesar de que no se tiene previsto el regreso a clases presenciales, por lo que señalan que es necesaria la intervención de las autoridades de educación.

De acuerdo a los padres de familia en Cuautla son las escuelas Plan de Ayala, Antonio Caso, Otilio Montaño, Técnica 40 y la secundaria Cuautli.

Denunciaron que las cuotas que se les solicita ha sido mayor a la que se han presentado en otros años, esto al referir que en algunos casos de cobrar 350 pesos, subió de 600 hasta mil pesos.

“En muchos casos justifican el incremento por la necesidad de comprar insumos para desinfectar las aulas y los alumnos junto con los docentes, pero ya se ha dicho que no van a regresar nuestros hijos de manera presencial, entonces, consideramos que no debe ser tan alta la cuota, porque ahorita no estamos con suficiente dinero para pagar”, detalló una madre de familia de la escuela secundaria Cuautli, quien denunció que la cuota que se les solicito es de 600 pesos.

En tanto acusaron que hay otros planteles educativos que la cantidad que piden es exagerada, ya que en el caso de la escuela primaria Otilio Montaño piden 650 de inscripción más 350 para la limpieza y desinfección de las aulas y alumnos, lo cual, señalan les han pedido el comprobante de pago de ambos gastos para poder llevar a cabo la inscripción de sus hijos.

Ante esta situación los padres de familia, pidieron a las autoridades de educación intervenir en este tema, ya que señalaron que a nivel nacional se informó que debido a la situación de la pandemia, estaba prohibida la solicitud de cuotas escolares y que se condiciona con ellas la inscripción de los estudiantes.