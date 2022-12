Se suicidaron en Morelos 102 personas en 2022

“No tenía ganas de continuar para ningún lado. Quería acabar con todo”, asegura Galia, quien hace unos años intentó suicidarse.

La tasa de incidencia en suicidios que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para Morelos es del 15 por ciento por cada 100 mil habitantes de 15 a 29 años, colocándose en los primeros 7 lugares del país. El primer lugar lo ocupa Chihuahua, con el 26.4 por ciento; le sigue Yucatán, con el 23.5 por ciento; Campeche, con 18.8 por ciento; Aguascalientes, 18.4 por ciento; San Luis Potosí, 16.7 por ciento, y Querétaro, con el 16.6 por ciento.

La tasa de incidencia de Morelos se duplica en comparación con la tasa promedio nacional, que se ubica apenas en el 6.5 por ciento por cada 100 mil habitantes de ese rango de edad.

En general más del 60 por ciento de quienes se suicidaron trabajaba, mientras el 32 por ciento no tenía un empleo; la mayoría de las personas, de acuerdo con el instituto, perdieron la vida mediante ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, le sigue el disparo por arma de fuego, pero hubo quienes usaron fármacos.

El suicidio es la cuarta causa de muerte en la población de 15 a 29 años de edad. Por género las lesiones autoinflingidas se convierten en la tercera causa de muerte en hombres, y la quinta en mujeres.

Las mujeres lo intentan más, pero los hombres lo logran

Adelina Pérez Vázquez, responsable del Programa Estatal de Salud Mental de los Servicios de Salud de Morelos (SSM), sostiene que son las mujeres quienes intentan suicidarse con mayor frecuencia, pero quienes lo logran más son los hombres; sostiene que el intento de suicidio deriva de problemas de salud mental como ansiedad y depresión.

El pico de la conducta suicida se encuentra entre los 15 a los 29 años. En 2022 la dependencia tiene reportadas 102 carpetas abiertas por suicidio ante la Fiscalía General del Estado (FGE): 76 hombres, 26 mujeres, cifra muy similar a la de 2021.

Mientras la Comisión Estatal de Seguridad (CES) reportó 114 intentos de suicidio, 20 son menores de 18 años de edad y los SSM ha atendido 180 casos por intento, que llegaron con vida a una unidad hospitalaria.

En el área de salud mental, la consulta más frecuente este 2022 es la depresión, seguido de ansiedad; en lo que va del año se han dado más de 7 mil consultas a personas que transitan por depresión, pues, reconoció, a nivel nacional una de cada diez personas tiene este padecimiento.

“Hubo un incremento de entre el 15 por ciento más de entre el año pasado y éste. Un dato que reveló la Organización Mundial de la Salud (OMS), en donde señalan que en plena pandemia se ha incrementado la depresión y la ansiedad hasta 20 por ciento”

La depresión la desarrollan más las mujeres que los hombres, con un 7.9 por ciento en prevalencia más hacia las mujeres. En cuanto a la edad varía, pues se trata de una patología que se da a cualquier edad.

¿Cómo puedes identificar a una persona con depresión?

La especialista recomendó estar más atentos en los niños y adolescentes que pudieran manifestar depresión a través de la pérdida del interés en las actividades ordinarias, pérdida de energía, fatiga, falta de concentración, también en alteraciones del sueño y disminución en el apetito.

Los cambios en los estados de ánimo son frecuentes, todo el día, todos los días, en los niños puede haber irritabilidad, pérdida de interés o placer en actividades que anteriormente disfrutaban, aislamiento, “o bien comen mucho o no comen nada”.

Puede haber días en que la persona se sienta culpable, o que no tiene valor hacia los demás.

Factores

Los factores que derivan tiene que ver con la red de apoyo de las personas, si tiene empleo, o la pérdida de empleo puede ser un factor, la situación familiar y la falta de capacidad de enfrentar “depresores” que se dan a lo largo de la vida. También los ambientales, la inseguridad,

La depresión como problema de salud mental tiene un factor que puede ser determinante: es hereditario, pues se trata en muchos casos de un corte genético, es por ello que se hace un historial clínico completo que involucra a los padres, abuelos.

“Cuentan mucho las habilidades que uno tenga para enfrentar las necesidades, digamos, los estresores de la vida diaria”.

Pérez Vázquez dijo que los SSM han intensificado la capacitación al personal de primer nivel en los centros de salud para que puedan identificar a un probable suicida, “más de 500 médicos generales, en lo que es la Guía mhGAP, para una detección oportuna de trastornos mentales y consumo de sustancias en un nivel de atención no especializada.

“Es una lucha es constante”

Galia hace algunos años intentó suicidarse y, aunque no lo logró, asegura, es un pensamiento que no se va, es una lucha constante con ella misma y sus miles de culpas que la atormentan día y noche.

El intento, que para bien de sus seres queridos, fue en vano, derivó de una relación sentimental en la que era silenciosamente violentada, manipulada por un hombre que la embarazó y, luego de no llegar al término, fue señalada y culpaba de manera insistente hasta que “me rompí”.

“Fue difícil porque no te das cuenta cómo vas llegando ahí, solamente la vida va pasando, y tú te vas acostumbrando a sentirse así. Lo mío pasó después de que yo terminé una relación, yo conocí a un hombre que aparentemente era un bueno y comencé una relación bastante linda, empezamos a crecer mucho y lamentablemente nunca me di cuenta de que era una persona que me manipulaba, que me alejaba de toda la gente que me quería”.

Cuenta que siempre recuerda lo ocurrido para no volver a caer. El “suspenso constante” en el que esa relación la llevaba al no saber si ella tenía que ganarse el que la quisiera, y el que la quisieran los demás, de ahí cayó en soledad.

Una vez que estaba alejada de sus seres queridos, se embarazó. Tras cuatro meses de gestación el producto no llegó a término, lo que le generó una culpa constante que le impedía poder platicarlo con alguien más, el dolor se volvió enojo. “Eso terminó con mis ganas de hacer cualquier cosa, me sentía responsable de todo, me sentía sola”.

Llegó un momento en que ya no pudo más y decidió buscar ayuda.











