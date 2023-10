Se necesita un gobierno justo para la construcción de la paz: María Ampudia

No se puede hablar de construcción de la paz, sino existe un gobierno que no la conoce y donde se gobierna sin justicia, resaltó María Ampudia González, de la Fundación “Ser de Paz”.

“Lo primero que te voy a decir que hace falta es un gobierno que tenga idea de lo que es la construcción de la paz, que no se puede gobernar si no hay justicia, no se puede dejar de lado la corrupción, en este estado que tanto queremos, escándalo tras escándalo”, dijo.

María Ampudia indicó que es fundamental hacer conciencia en la ciudadanía de lo que es la violencia, porque si no la conocen, tampoco sabrán qué es la paz.

Indicó que lamentablemente todos los días escuchamos cómo violentan a las mujeres, a los niños, cómo la palabra violencia existe en la mente.

Indicó que lo que se debe hacer es cambiar de gobierno, y le alegra que se acerca y que representará un volver a empezar.

“Espero que sea con alguien que sea de Morelos, que conozca y que quiera este lugar, ya después hacemos todos lo que sea necesario”, dijo.

La promotora de la paz llamó a no normalizar la violencia y la solución está en saber elegir quién va a gobernar Morelos.

“Ya después de construir un estado en base a la cultura de la paz, veremos qué podemos hacer por la República Mexicana”, finalizó.







