Se manifiestan contra el cierre del Centro de Conciliación Laboral de Jojutla

Exigen que no desaparezcan los Centros de Conciliación Laboral de Jojutla agrupaciones de abogados del estado quienes se suman al pronunciamiento de los abogados laboristas de la zona sur del estado de Morelos en torno a la circular que da a conocer la suspensión de los servicios a partir de este 1 de marzo, por lo que hacen un llamado al Gobernador y a los Diputados del Congreso Local para intervengan.

Molestos abogados y abogadas de diferentes puntos de la entidad, se pronunciaron contra las disposiciones del Centro de Conciliación Laboral qué encabeza Pascual Búlgaro Archundia Becerril, aduciendo la falta de presupuesto, cuando solo tienen tres meses de estar en funciones de acuerdo a la circular de fecha 22 de febrero de este año.

Esta mañana más de una decena abogados y abogadas laboristas, en voz de Francisco Altamirano Pérez, Marco Díaz Guerrero y Gibarán Cisneros Fuchs, presidente de la Asamblea de Abogados Laboristas en el Estado de Morelos, plantearon que desde el 2019 que se implementaron las reformas constitucionales para la implementación del nuevo sistema justicia laboral, a partir de septiembre del 2021, se crea la Ley Orgánica de los Centros de Conciliación Laboral en el Estado de Morelos y bajo esa tesitura en el mes de noviembre del año 2021 se realiza la instalación de dichos centros en el Estado de Morelos.

“Desde el inicio de la instalación de estos centros de conciliación laboral, hubo problemas, porque no había escoba, no tenías muchas cosas, que hacían imposible la labor de estos centros y si bien es cierto que ahora levantamos la voz, también fuimos comprensibles, en la instalación de los Centros de Justicia Laboral, pero la semana pasada (22 de febrero) dan a conocer en un comunicado, que se suspende las actividades y se traslada todo a la capital del estado a Cuernavaca.

Se vuelve a repetir lo que paso con las juntas de Conciliación y Arbitraje, que en el 2013 la de Jojutla se trasladó y concentro en la capital del estado, y ahorita en estos momentos, cuando se crean estos Centros de Justicia Laboral que vimos que se acerca la justicia laboral a la ciudadanía de la zona sur poniente, ya que en estos centros de tratan asuntos de los municipios de Coatlán del Rio, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango, Zacatepec y Jojutla por mencionar solo unos municipios donde la ciudadanía se verán afectada.

Ya que advirtieron que aunque los tribunales laborales se encuentran en el tercer piso de la Ciudad Judicial donde se llevan los juicios orales en Jojutla, se tendrán que trasladar primero a la capital del estado en busca de la conciliación laboral, de lo contrario no se puede iniciar el juicio, y lo mismo ocurre con el patrón que muchas veces se piensa que tiene dinero y eso no es cierto, y cuando nos toca representar al trabajador que sabemos que viene de un despido, que sabemos que no tienen los recursos para solventar los gastos, de lo que implica un procedimiento laboral, o los abogados solventamos los gastos.

Por lo que hicieron un llamado al Gobernador y al Congreso del Estado y al Director de los Centros de Conciliación Laboral a que revoquen este acuerdo en el que ordena que a partir del primero de marzo, los Centros de Justicia Laboral se trasladarán a Cuernavaca, ya que son un medio judicial este Centro de justicia laboral y el Tribunal de Justicia Laboral que permanece en Jojutla, sin embargo la ley nos obliga a acudir necesariamente a estos Centros de Justicia Laboral previo al inicio de cualquier procedimiento de juicio laboral, por lo que se verán obligados a ir por lo menos tres veces a Cuernavaca.

Y si bien este fie el primer pronunciamiento público para que la ciudadanía tenga conocimiento de lo que está pasando, queremos que sepan que estamos unidos, que no vamos a permitir estos CJL se vayan de la zona Sur. La segunda acción que se realizará es formar una Comisión para solicitar una audiencia en el congreso del estado y si no tenemos eco, valoraremos otras acciones. “Esto afecta a todo el estado, a todas las instituciones, son acciones que lejos de que está justicia laboral avance, marca un retroceso”

Díaz Guerrero advirtió que ante esta situación que ocurre en Jojutla, que a través de una circular dar a conocer el cierre del Centro de Conciliación Laboral, todo se va a concentrar en el municipio de Cuernavaca, son acciones unilaterales, por qué no están tomando en cuenta al gremio de abogados laboralistas.

Para Gibarán Cisneros advirtió que Cuautla y Jojutla; “hemos sufrido este tipo de atropellos, son comunes y corrientes de parte de Pascual Archundia, una persona nefasta, incompetente, trae cola que le pisen, y que no ha dado el ancho en el puesto, fue impuesto en el mes de noviembre, y obviamente siempre es un hombre ligado a la corrupción y el oficio que firma para cerrar el Centro de Conciliación Laboral de Jojutla sumamente importante porque ahí se ventilan los problemas entre patrones y trabajadores antes de que se vaya juzgado, por lo que se manifiestan en contra de esas disposiciones en las que se han unidos los abogados laboristas de Cuautla, Jojutla y Cuernavaca.





