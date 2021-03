Se deslinda Ejecutivo de apoyo a candidatos

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y mandatarios de cinco estados más anunciaron su adhesión al Acuerdo Nacional por la Democracia convocado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar elecciones limpias en los comicios a celebrarse el próximo 6 de junio.

Por medio de una carta se comprometieron a:

“No intervenir para apoyar a ningún candidato de ningún partido; no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; impedir la compra de lealtades o conciencias; no traficar con la pobreza de la gente, no solapar a tramposos o mapaches electorales; evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”.

El documento fue firmado por los titulares del Poder Ejecutivo en Morelos, Ciudad de México, Chiapas, Baja California, Veracruz, Puebla y Tabasco.

Los firmantes acordaron actuar con toda responsabilidad para garantizar, al lado del pueblo mexicano, elecciones limpias que hagan valer el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.