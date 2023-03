Se derrumban los drenajes de Zacatepec

La mayoría de los drenajes en el municipio de Zacatepec están colapsados, reconoce Jorge González Gutiérrez, director de Obras Públicas del Municipio de Zacatepec, al dar a conocer que se puso en marcha un programa municipal de atención a drenajes en mal estado. En el caso de la queja de vecinos de la calle Niños Héroes, se contempla iniciar la segunda etapa en abril.

“Desafortunadamente, la problemática que tiene Zacatepec no es solo en el Centro, es prácticamente en todo el municipio, donde tenemos drenajes colapsados y obsoletos en los que se está trabajando”, manifestó Jorge González Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de Zacatepec, en torno a la queja de los vecinos de la calle Niños Héroes, donde se desbordan las aguas de los drenajes en el tramo que no ha sido intervenido.

El año pasado, esa obra no estaba contemplada en el paquete de obras, sin embargo, se alcanzó a ejercer una primera etapa para poder avanzar en el proyecto de la rehabilitación del drenaje de esa calle. La comunidad lleva un trienio batallando con ese problema de drenaje, y desafortunadamente fue de las últimas obras que se realizaron el año pasado. Se hizo de cuadra a cuadra, lo que representa el 50 por ciento.

“Esa calle (Niños Héroes) ya no cuenta con tubo, este desecho, y es una situación que causa problemas en las casas”, ya que el agua en por lo menos dos viviendas se está desbordando, lo que además de los olores fétidos, temen pueda desencadenar infecciones gastrointestinales.

Sobre la versión de vecinos que aseguran que el problema es el drenaje tapado de dos viviendas vecinas, el funcionario rechazó que sea un problema de drenaje particular de las vecinas. Dijo que reconoce que la población en general no tiene la certeza de lo que pasa, y es que a esos domicilios se les regresan las aguas porque no corren por la red. Al haber un colapso, se tapa el drenaje y ya no tiene por dónde fluir o direccionarse el agua o desechos sólidos.

Aunque este es un tema que le corresponde al Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, “es la entidad que tiene la cuadrilla para verificar, validar y revisar los drenajes. Al momento de rascar, ya no encontraron un drenaje; el drenaje está deshecho”, dijo al reconocer que esta obra ya está autorizada en el primer paquete de obras. Ya se dio la autorización, solo están pidiendo la autorización de la matriz, porque ellos se rigen por la matriz que les autoricen, y ya están en términos; ya se solventaron las observaciones que mandó la plataforma.

Por lo que espera que se dé una solución entre el 30 de marzo y el primero de abril. Aunque no tiene el monto preciso de la inversión, se estima que se erogarán 600 mil pesos. Pero para arrancar los trabajos, se tiene que tener la aprobación correspondiente.